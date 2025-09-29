Saudo Arabijos investicinis fondas nori pirkti vaizdo žaidimų gigantą EA
Šaltiniai pranešė „The Wall Street Journal“, kad „Electronic Arts“ veda pažengusias derybas dėl privatizavimo, pasinaudojant 50 milijardų dolerių vertės skolintomis lėšomis. Jei sandoris bus užbaigtas, jis taps didžiausiu tokio tipo sandoriu istorijoje.
Tarp potencialių investuotojų yra Saudo Arabijos viešasis investicinis fondas, privataus kapitalo bendrovė „Silver Lake“ ir Jaredo Kushnerio „Affinity Partners“. Nors Saudo Arabija pastaraisiais metais investavo milijardus į sportą ir vaizdo žaidimus, EA įsigijimas būtų didžiausia jos investicija į žaidimus iki šiol.
Saudo Arabija jau valdo apie aštuonis procentus „Nintendo“ akcijų, todėl yra didžiausia išorės investuotoja į šią bendrovę. Karalystė taip pat valdo mažumos akcijų paketus „Activision Blizzard“, „Electronic Arts“ ir „Take-Two Interactive“, „Grand Theft Auto“ leidėjoje.
Jos milijardų dolerių investicijos į sportą ir vaizdo žaidimus yra dalis platesnės strategijos diversifikuoti ekonomiką už naftos ribų ir pozicionuoti šalį kaip pramogų centrą. Tačiau kritikai kaltina karalystę „sporto plovimu“ – didelių investicijų naudojimu siekiant atkurti savo įvaizdį pasaulyje ir nukreipti dėmesį nuo žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant 2018 m. nužudytą „Washington Post“ žurnalistą Jamalą Khashoggi, kurį JAV žvalgybos agentūros sieja su sosto princu Mohammedu bin Salmanu.
Žaidėjų skundai paskatino „Riot Games“ 2020 m. nutraukti partnerystę su Saudo Arabija. 2022 m. pabaigoje e. sporto organizacija „Team Liquid“ paskelbė, kad pusę savo laimėjimų iš Saudo Arabijoje surengtų renginių paaukos LGBTQ+ grupėms, motyvuodama tuo, kad karalystė kriminalizuoja homoseksualumą.
Potencialus sandoris su EA taip pat kelia susirūpinimą, atsižvelgiant į privataus kapitalo ir skolintų lėšų įsigijimų istoriją. Kadangi tokios įsigijimo sandoriai paprastai reikalauja, kad įsigyta įmonė prisiimtų skolą, jie dažnai veda prie agresyvaus išlaidų mažinimo, dėl kurio atleidžiami darbuotojai, mažinamos paslaugos ar net uždaromos įmonės.
Nors nėra garantijos, kad EA franšizės, pvz., „EA Sports“ ir „The Sims“ susidurs su pokyčiais, nes generuoja milžiniškus pelnus, įmonės strateginiai tikslai gali smarkiai pasikeisti, kai ji turės naują savininką. Po pranešimų apie įsigijimą EA akcijos pakilo 15 procentų.
Jau nupirktas. Dabar micro transaction tikriausiai bus tiek kiek dar nesame mate