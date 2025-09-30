RTX 50 SUPER serijos išleidimo tikimasi 2026 m. pavasarį
Gandai apie NVIDIA „GeForce RTX 50 SUPER“ seriją toliau sklando, tačiau oficiali išleidimo data niekada nebuvo paskelbta. Kai kurie šaltiniai neseniai teigė, kad vaizdo plokštės gali pasirodyti anksčiau nei tikėtasi, tačiau atrodo, kad šie gandai buvo nepagrįsti.
Remiantis naujausiais pramonės gandais, realistiškesnis lūkestis yra tas, kad RTX 50 SUPER serija gali pasirodyti tarp 2026 m. pirmojo ketvirčio pabaigos ir antrojo ketvirčio pradžios. CES 2025 buvo standartinės RTX 50 serijos pristatymo vieta, tačiau šios vaizdo plokštės vis tiek buvo išleistos tik po kelių savaičių.
„Benchlife“ pažymi, kad „labiausiai tikėtina, kad RTX 50 SUPER serija pasirodys tarp 2026 m. kovo ir gegužės, o ne CES 2026“, pridurdama, kad nė vienas NVIDIA partneris dar negavo pranešimų apie šių modelių projektus. Kol tokie pranešimai nebus išsiųsti, išleidimo datos nustatyti yra neįmanoma. Aišku tik tiek, kad artimiausiu metu SUPER vaizdo plokščių nematysime.
Manoma, kad atnaujinimas daugiausia padidins atminties talpą. Tikimasi, kad RTX 5080 SUPER ir RTX 5070 Ti SUPER bus tiekiami su 24 GB GDDR7, o RTX 5070 SUPER talpa galėtų padidėti nuo 12 GB iki 18 GB. Šis pokytis atsiranda dėl perėjimo prie 3 GB GDDR7 modulių vietoj 2 GB, o tai taip pat leidžia padidinti talpą visoje serijoje. Tuo pačiu metu gandai sklando, kad padidės CUDA branduolių skaičius, o tai taip pat padidins energijos poreikį.
Žadėjau laukti 5070 Super duper keičiant 3060 Ti.Ėmiau ir pasėmiau Asus TUF 5070.Nors puikiai suprantu kad 12GB RAM yra jau riba-NVDIA išsidirbinėja.1440p pvz Hell is Us ant Max grafikos lieka tik 60 Fps………..