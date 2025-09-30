Oficialu: EA įsigijo Saudo Arabijos investicinis fondas
„Electronic Arts“ iš tiesų tampa privačia įmone. Šis vaizdo žaidimų milžinas sutiko būti nupirktas investuotojų konsorciumo, kurį sudaro „Silver Lake“, „Affinity Partners“ ir „Public Investment Fund“, už maždaug 55 mlrd. JAV dolerių vertės sandorį, kuris bus apmokėtas grynaisiais pinigais.
Pagal susitarimą esami akcininkai gaus 210 JAV dolerių grynaisiais už kiekvieną EA akciją – tai 25 proc. daugiau nei rugsėjo 25 d. uždarymo kaina (168,32 JAV dolerio) ir netgi daugiau nei visų laikų aukščiausia bendrovės akcijų kaina (179,01 JAV dolerio), pasiekta 2025 m. rugpjūčio 14 d. Gandai apie galimą įsigijimą pasirodė praėjusią savaitę, todėl rugsėjo 25 d. buvo paskutinė diena, kai prekyba vyko visiškai nepaveikta. Pranešimo paskelbimo metu akcijos anksti ryte pakilo beveik penkiais procentais.
Saudo Arabijos PIF jau valdo 9,9 proc. EA akcijų ir įtrauks šį paketą į sandorį. PIF taip pat valdo mažumos akcijų paketus „Nintendo“, „Take-Two Interactive“ ir „Activision Blizzard“. Tęsdama investicijas į pramogų kompanijas, tokias kaip EA, karalystė diversifikuoja savo turtą, kad visos pajamos nebūtų vien iš naftos.
EA teigė, kad tikisi, jog sandoris bus užbaigtas 2027 finansinių metų pirmąjį ketvirtį, priklausomai nuo reguliavimo užbaigimo sąlygų. Bendrovės valdyba jau patvirtino pardavimą, tačiau akcininkai dar turi pritarti sandoriui. EA išlaikys savo būstinę Redwood City, Kalifornijoje, o Andrew Wilson toliau eis generalinio direktoriaus pareigas.
„Electronic Arts“ įkūrė Trip Hawkins 1982 m. ir padėjo sukurti bei išleisti daugelį žinomiausių žaidimų franšizių, įskaitant „The Sims“ ir „Need for Speed“. EA taip pat yra atsakinga už keletą populiariausių sporto žaidimų iš tokių lygų kaip NFL, NBA ir UFC. Kitas didelis bendrovės leidinys, „Battlefield 6“, pasirodys mažiau nei po dviejų savaičių, spalio 10 d.
