Technews.lt - #1 IT naujienos

„Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ pirmasis žaidimo eigos treileris

autorius · Paskelbta

„Deep Silver“ ir „KING Art Games“ oficialiai pristatė pirmąjį „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ žaidimo įrašą, kuris buvo nufilmuotas per „PC Gaming Show Tokyo Direct“ renginį. „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ „Back to War“ vaizdo įrašas žymi ilgai lauktą sugrįžimą į planetą Kronus, praėjus daugeliui metų po „Dawn of War: Dark Crusade“ įvykių. Liudykite klasikinės RTS kovos ir kinematografinį spektaklį, kuriame grįžta bazės statyba į franšizės seriją, išsamios „Combat Director“ kovos animacijos ir įvairūs biotopai, kuriuos žaidėjai atras, kovodami dėl Kronuso atgavimo.

1 Komentaras

  1. xFiniti64 parašė:
    2025-09-30 19:05

    pfee koks mobileko shudas

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.