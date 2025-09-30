„Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ pirmasis žaidimo eigos treileris
„Deep Silver“ ir „KING Art Games“ oficialiai pristatė pirmąjį „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ žaidimo įrašą, kuris buvo nufilmuotas per „PC Gaming Show Tokyo Direct“ renginį. „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ „Back to War“ vaizdo įrašas žymi ilgai lauktą sugrįžimą į planetą Kronus, praėjus daugeliui metų po „Dawn of War: Dark Crusade“ įvykių. Liudykite klasikinės RTS kovos ir kinematografinį spektaklį, kuriame grįžta bazės statyba į franšizės seriją, išsamios „Combat Director“ kovos animacijos ir įvairūs biotopai, kuriuos žaidėjai atras, kovodami dėl Kronuso atgavimo.
