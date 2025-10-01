„Snapdragon X2 Elite“ iGPU lenkia „Radeon 890M“ ir „Arc 140T“ grafikas „3DMark“ testuose
„Qualcomm“ panaikino embargą kai kuriems savo oficialiems testams. Nors tai yra pirminiai skaičiai, praėjusią savaitę „Qualcomm Tech Summit“ dalyviai galėjo pamatyti tuos pačius rezultatus gyvai demonstraciniuose įrenginiuose, patvirtindami, kad jie iš tiesų yra tikslūs.
Tačiau sintetiniai testai atskleidžia tik dalį informacijos. 2025 m. jų naudingumas vertinant realaus pasaulio grafiką išlieka ribotas, ypač žaidimų srityje. „Qualcomm“ „Adreno“ grafika, skirta „Snapdragon X“ serijos „Windows on ARM“ nešiojamiesiems kompiuteriams, vis dar susiduria su iššūkiais, susijusiais su tvarkyklės atnaujinimais ir žaidimų optimizavimu – srityse, kuriose tiek AMD, tiek „Intel“ turi labiau išplėtotą palaikymą.
„Qualcomm“ pasidalijo dviem rezultatais, gautais naudojant „3DMark“ paketą. „Solar Bay“, „Vulkan“ teste su ray tracing, „Snapdragon X2 Elite Extreme“ pasiekė 84,37–90,47 FPS. „Steel Nomad Light“, „DirectX 12“ rasterizacijos bandymo programoje, iGPU pasiekė 41,46–42,61 FPS. Tačiau nė vienas iš šių testų nėra skirtas aukščiausios klasės GPU.
Laimei, šiuos skaičius surinko „HotHardware“, kuris pateikia šiuos rezultatus tam tikrame kontekste. „Steel Nomad Light“ testuose „Adreno X2“ lenkia visus integruotus AMD ir „Intel“ GPU, įskaitant „Radeon 890M“ ir „Intel Arc 140T“, ir netgi pralenkia mobilią RTX 3050. Tačiau atsilieka nuo RTX 4060 ir Radeon 8060S. „Solar Bay“ reitingas pasikeičia. Čia „Qualcomm“ lustas atsilieka nuo mobilios RTX 3050 ir gerokai atsilieka nuo RTX 4060 ir „Radeon 8060S“. Nepaisant to, jis vis dar pranoksta visus kitus integruotus sprendimus, įskaitant „Intel“ „Xe2“ grafiką „Lunar Lake“.
