Išleista galutinė „MSI Afterburner 4.6.6“ versija. Pirma po dviejų metų Beta atnaujinimų
„MSI Afterburner“ nereikia pristatyti, tačiau nepaisant jo populiarumo, programinė įranga daugiau nei dvejus metus nebuvo atnaujinama iki stabilios versijos. Per šį laikotarpį oficialiame „Afterburner“ forume buvo siūlomos beta versijos, kuriose buvo įdiegtas RTX 50 serijos ir Radeon RX 9000 serijos vaizdo plokščių palaikymas ir įvairūs patobulinimai, bet šios versijos nebuvo siūlomos oficialiai su MSI prekės ženklu. Pasak kūrėjo Unwinder, versija 4.6.6 dabar pasiekė išleidimo statusą ir tai buvo padaryta šią savaitę.
Beta ciklo metu „Afterburner“ įdiegė GeForce RTX 50 palaikymą, eksperimentinį suderinamumą su „Ryzen 9000“ ir „Core Ultra 200“ procesoriais, NVIDIA „Smooth Motion“ integraciją, GDDR7 atminties spartinimą iki 36 Gbps RTX 5080, neoficialų „Radeon RX 9000“ serijos palaikymą, atnaujinimus, skirtus RTX 50 PWM valdikliams, ir patvirtinimą apie būsimas RTX 50×0 vaizdo plokštes su atrakinta išplėsta įtampos kontrole. Visi šie pakeitimai dabar bus įtraukti į stabilią versiją.
MSI Afterburner 4.6.6 final ir RTSS 7.3.7 yra prieinami atsisiuntimui ir nesiskiria nuo naujausių beta versijų, išskyrus atnaujintą dokumentaciją, kontekstinę pagalbą ir lokalizaciją. Oficialios versijos netrukus turėtų pasirodyti MSI.com, bet jas jau galite rasti „Guru3D“ svetainėje.
