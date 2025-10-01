„Samsung“ užbaigė „Galaxy S26“ serijos telefonų kūrimą, atnaujinimai yra labai kuklūs
Nuo „Galaxy S21“ serijos „Samsung“ nepadarė reikšmingų patobulinimų savo flagmanų fotoaparatų aparatinės įrangos srityje, ir atrodo, kad „Galaxy S26“ šeima nebus kitokia. Pagal Korėjos naujienų agentūros informaciją, kompanija neplanuoja jokių didelių pokyčių visose trijose ateinančiais metais pasirodysiančiose „Galaxy S26“ serijos telefonuose.
Primename, kad pagal naujausius gandus, kaip ir „Apple“, „Samsung“ planuoja pakeisti „Plus“ modelį į „Edge“, o tai reiškia, kad „Galaxy S26+“ nebebus. Tačiau įprastas „S26“ greičiausiai bus vadinamas „S26 Pro“, kuris, kaip pranešama, turės tą pačią kameros aparatūrą: 50 MP pagrindinę kamerą, 10 MP 3x teleobjektyvą ir 12 MP ultraplačią kamerą.
Kita vertus, „S26 Edge“ išlaikys 200 MP pagrindinę kamerą, bet 12 MP ultra plataus kampo kamera bus padidinta iki 50 MP. Tai tikriausiai bus ta pati kamera, kuri buvo naudojama šių metų „Galaxy S25 Ultra“. Deja, „Galaxy S26 Ultra“ taip pat negaus jokių reikšmingų kameros atnaujinimų. Tikimasi, kad bus atnaujintas tik mažas 10 MP jutiklis, naudojamas 3x teleobjektyvui.
Tai nereiškia, kad vaizdo kokybė nebus pagerinta. „Samsung“ gali bandyti dar vienerius metus išgauti geriausią įmanomą vaizdo kokybę iš savo dabartinės aparatūros, naudodama dirbtinio intelekto technologijas ir kitus programinės įrangos patobulinimus.
Kaip sakant.. Kukliai 0.7l 🙂
Ant trijų statybiorų.