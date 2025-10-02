„Intel“ ruošiasi pristatyti „Core Ultra X“ lygio procesorius
Šie gandai pasirodė mažiausiai prieš dvi savaites, kai pirmieji paminėjimai apie naują pavadinimą pasirodė privačiuose X/Twitter paskyrose. Tai nesustabdė kitų spekuliacijų, tačiau iki šiol nėra jokių konkrečių įrodymų, kad tai įvyks.
Tvirtinama, kad „Intel“ įves naują lygį savo procesorių klasifikacijoje. „Intel“ ne tik skirstytų savo modleius, vadindama juos „Ultra“ arba ne, bet ir pridėtų naują lygį, pavadintą „Ultra X5/X7/X9“. Ši nauja serija, kaip pranešama, bus pristatyta kartu su „Panther Lake“ architektūrą, kuri turėtų būti patvirtinta per šią savaitę vyksiantį „Tech Tour 2025“.
Šiuo metu nėra informacijos, ką reiškia „X“ naujų produktų serijoje. Tai gali reikšti GPU variantus, NPU skirtumus arba tiesiog naują klasifikaciją su skirtingais galios lygiais aukščiausios klasės įrenginiams.
