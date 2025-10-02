„Intel“ pataisė „Arc“ grafikos problemą su silpnesniais procesoriais
Sunku įsivaizduoti, bet „Intel“ prireikė penkių mėnesių, kad išspręstų procesoriaus apkrovos problemas su „Arc“ vaizdo plokštėmis. Ši problema, kurią pirmą kartą plačiau paviešino „Hardware Unboxed“. „Intel“ pripažino, kad tiria šią problemą, ir tyliai atnaujino tvarkykles, apie tai nepranešdama niekam, įskaitant „Hardware Unboxed“. Žiniasklaida dabar patvirtino „Intel“, kad 7028 šaka (išleista rugpjūčio pabaigoje) atnešė procesoriaus apkrovos optimizavimą tam tikriems žaidimų scenarijams (taigi ne visiems žaidimams).
„Hardware Unboxed“ dar kartą išnagrinėjo šią problemą ir nustatė, kad naujausi tvarkyklės pagaliau išsprendė našumo praradimo problemą, pastebėtą su senesniais silpnesniais procesoriais, pvz., „Ryzen 5 5600“. Ankstesniuose bandymuose „B580“ galėjo prarasti iki 30 % savo potencialaus našumo, kai buvo naudojama su vidutinio lygio procesoriais. Su naujaisiais tvarkyklėmis šios kliūtys išnyko tokiuose žaidimuose kaip „Cyberpunk 2077“ ir „Spider-Man Remastered“, o našumas dabar atitinka konkurencinių GPU našumą vidutinio procesoriaus sąlygomis. Senesni lustai, tokie kaip „Ryzen 5 2600“, vis dar rodo sumažėjusį našumą, bet problema dabar sumažinta iki lygio, kuris daugumai pirkėjų nebus svarbus.
