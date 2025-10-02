„Microsoft“ kelia „Game Pass“ kainas
Padidinusi savo konsolių kainą, „Microsoft“ dabar nusitaikė į „Xbox Game Pass“ abonentus. Tie, kurie manė, kad prenumeratos modelis su prieiga prie debesies yra protingesnis pasirinkimas, yra priversti persigalvoti, nes „Ultimate“ pakopos kaina šoktelėjo nuo 19,99 iki 29,99 JAV dolerių per mėnesį.
Tiesa ta, kad daugelis žaidėjų net nemoka visos „Game Pass“ kainos. Alternatyvūs metodai, tokie kaip išankstinio mokėjimo dovanų kortelių kaupimas, jau seniai naudojami prenumeratai pratęsti už dalį oficialios kainos. Mokėti visą kainą retai kada buvo prasminga, ypač žaidėjams, kurie paslauga naudojasi nedažnai. Su nauja struktūra „Premium“ paketas gali atrodyti patrauklesnis, bet prarasti pirmosios dienos išleidimus vis tiek yra sunkus kompromisas.
„Microsoft“ dabar pertvarkė „Xbox Game Pass“ į tris paketus: „Essential“, „Premium“ ir „Ultimate“. „Essential“ (9,99 USD) pakeičia „Core“ ir siūlo daugiau nei 50 žaidimų kompiuteriui, konsolėms ir debesijai, neribotą debesų transliaciją su eilėmis, prieigą prie daugelio žaidėjų režimo ir iki 25 USD metinių „Microsoft Rewards“ taškų. „Premium“ (14,99 USD) išplečia šį paketą iki daugiau nei 200 žaidimų, trumpesnių debesų eilių ir iki 50 USD taškų. Jis taip pat garantuoja „Xbox“ išleistus žaidimus per metus nuo išleidimo, tačiau „Call of Duty“ yra išskirtas.
Tačiau didžiausi pokyčiai įvyko „Ultimate“ pakete. Už 29,99 $ per mėnesį jis žada daugiau nei 400 žaidimų, daugiau nei 75 išleidimus per metus, „Ubisoft+ Classics“, „EA Play“, „Fortnite Crew“, atnaujintą 1440p debesų transliaciją su prioritetine prieiga ir iki 100 $ „Rewards“ taškų.
Nors „Essential“ ir „Premium“ planai be papildomų išlaidų yra realiai patobulinti, staigus 50 % „Ultimate“ plano kainos padidinimas sulaukė neigiamos reakcijos. Žaidėjams, kurie nesidomi „Call of Duty“ ar „Fortnite“, vertės pasiūlymas smarkiai sumažėjo.
„Xbox Game Pass“ dabar turi apie 35 milijonus abonentų, tačiau sunku įsivaizduoti, kad šis pertvarkymas paskatins naują augimą. Jei kas, tai gali paskatinti ilgalaikius naudotojus pereiti prie žemesnio plano arba visai atsisakyti paslaugos.
