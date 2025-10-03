„PC Games Hardware“ ištestavo 180 vaizdo plokščių išleistų nuo 2009 m. iki 2025 m. spalio 3 d.
Vokietijos svetainė „PC Games Hardware“ švenčia savo 25-ąjį jubiliejų. Norėdama pažymėti šią ypatingą progą, PCGH nusprendė švęsti geriausiu įmanomu būdu – GPU testavimu. Paprastai tai nėra didelė naujiena, turint omenyje, kad jie daugiausia dėmesio skiria naujai aparatinei ir programinei įrangai, prireikus sekdami naujausias tendencijas, tačiau žiūrint į 16 metų senumo GPU su šiuolaikiniais procesoriais testas visai įdomus.
Testas apima 180 GPU naudojant DirectX 11. Tai reiškia, kad tokios kortos kaip Radeon HD 5870 ir GeForce GTX 480 atsiduria tose pačiose diagramose kaip ir šiandienos flagmanai. Rezultatai neapsiriboja tik grynąja galia. Senesni varikliai ir CPU apribojimai sumažina atotrūkį. Popieriuje našumo skirtumai yra didžiuliai, tačiau daugelyje žaidimų mastelis susiaurėja, kai atsiranda variklio pralaidumo ribojimai. Testavimui buvo naudotas i9 14900K procesorius.
Duomenys rodo didelius architektūros pokyčius: „Terascale“ į GCN, „Kepler“ į „Maxwell“ ir GCN į RDNA. „Maxwell“ ištaisė „Kepler“ galios problemas ir padidino efektyvumą. RDNA peržiūrėjo AMD šeiderio dizainą, o RDNA 2 pridėjo „Infinity Cache“, kad stabilizuotų kadrų dažnį be plačių atminties magistralių.
VRAM yra dar viena aiški tendencija. Senos 3–4 GB plokštės pasiekia ribas net DX11. 8 GB dabar yra minimumas sklandžiam žaidimui, o 12–16 GB modeliai palaiko aukštesnius nustatymus ir išvengia trikdžių. Išvada: nauja architektūra, pakankama atmintis ir galingi tvarkyklės yra svarbesni nei grynas šeiderių skaičius.
Visus kitus testus rasite „PC Games Hardware“ puslapyje.
