„Intel“ kalbasi su AMD. Norėtų gaminti AMD lustus
Intel pradėjo pirmines derybas su ilgamečiu konkurentu AMD dėl kai kurių AMD lustų gamybos savo gamyklose, „Semafor“ informavo šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu. Toks sandoris būtų naujas patvirtinimas „Intel“ sunkumų patiriančiam lustų gamybos verslui.
Derybos tebėra preliminarios, ir neaišku, ar AMD perkels didelę dalį savo gamybos į „Intel“, ar susitarimas apims tiesiogines AMD investicijas. Šaltiniai įspėjo, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas ir derybos vis dar gali baigtis nesėkme. Abiejų bendrovių atstovai atsisakė komentuoti.
Šiuo metu AMD procesorių ir grafikos lustų gamybai daugiausiai naudojasi TSMC paslaugomis. „Intel“ dar neturi pajėgumų gaminti pažangiausius ir pelningiausius AMD produktus, tačiau galėtų gaminti mažiau sudėtingus lustus.
Toks susitarimas taip pat galėtų atitikti AMD politinius interesus. Šių metų pradžioje Vašingtonas apribojo AMD galimybę eksportuoti lustus į Kiniją – šios taisyklės vėliau buvo iš dalies sušvelnintos D. Trumpo administracijos. Glaudus suderinimas su JAV gamybos politika galėtų būti naudingas, nes Baltieji rūmai toliau sieja pramonės politiką su nacionaliniu saugumu.
Intel gamyklos vis dar atsilieka nuo TSMC pažangiausių procesų technologijų, tačiau Trumpo administracija spaudžia didžiausias JAV įmones bent dalį gamybos perkelti į vidaus gamyklas. Tokioms įmonėms kaip AMD gamybos susitarimas su „Intel“ galėtų sumažinti politinį spaudimą, tuo pačiu išsaugant santykius su TSMC aukštesnės klasės gamybos srityje.
