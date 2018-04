„Samsung“ išleidžia 970 PRO ir 970 EVO SSD

„Samsung“ praneša apie naujus savo M.2 NVMe kaupiklius entuziastams: 970 PRO ir 970 EVO. Gamintojas dar labiau kelia spartos kartelę, todėl matome, kad naujieji SSD yra dar spartesni nei pirmtakai. Nestebina, kad 970 PRO ir 970 EVO ne tik spartesni, bet jie turi ir labai didelį ilgaamžiškumą. Tam patvirtinti 970 PRO ir 970 EVO gaus 5 metų garantiją. Kaupikliuose bus patalpinta naujos kartos V-NAND atmintis ir naujai sukurtas „Phoenix“ kontroleris. Diskų ištvermė sieks iki 1200 TB, o tai yra 50 % daugiau nei galėjo pasigirti pirmtakai.

970 EVO bus siūlomas 250 GB, 500 GB, 1 TB ir 2 TB talpos. 970 PRO gausime tik 512 GB ir 1TB talpos. Visi kaupikliai parduotuvėse atsiras nuo gegužės 7 dienos. Jų specifikacijas pamatysite lentelėje žemiau.

Specifikacijos

Category 970 PRO 970 EVO Interface PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 Form Factor M.2 (2280) Storage Memory Samsung 64L V-NAND 2-bit MLC Samsung 64L V-NAND 3-bit TLC Controller Samsung Phoenix Controller Cache Memory 1GB LPDDR4 DRAM (1TB) 512MB LPDDR4 DRAM (512GB) 2GB LPDDR4 DRAM (2TB) 1GB LPDDR4 DRAM (1TB) 512MB LPDDR4 DRAM (250GB/500GB) Capacity 512GB and 1TB 250GB, 500GB, 1TB and 2TB Sequential Read/Write Speed Up to 3,500/2,700 MB/s Up to 3,500/2,500 MB/s Random Read/Write Speed Up to 500,000/500,000 IOPS Up to 500,000/480,000 IOPS Device Sleep 5mW Management Software Samsung Magician Software Data Encryption Class 0 (AES 256), TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) Total Byte Written 1,200TB (1TB) 600TB (512GB) 1,200TB (2TB) 600TB (1TB) 300TB (500GB) 150TB (250GB) Warranty Five-year Limited Warranty*

* Five years or TBW, whichever comes first