„The Lord of the Rings: Gollum“ sisteminiai reikalavimai asmeniniams kompiuteriui

„Daedalic Entertainment“ paskelbė oficialius „The Lord of the Rings: Gollum“ asmeninio kompiuterio sistemos reikalavimus ir jie yra gana aukšti, ypač atsižvelgiant į tai, kad žaidimas buvo kelis kartus atidėtas ir kad jį bus galima įsigyti „Nintendo Switch“ platformoje. Jau prasidėjo išankstiniai žaidimo užsakymai „Steam“ sistemoje, bet daugelis baiminasi, kad žaidimas gali būti dar vienas neoptimizuotas kompiuteriams skirtas portas, ypač dėl didelių operatyviosios atminties ir vaizdo plokštės reikalavimų.

„The Lord of the Rings: Gollum“ reali išleidimo data yra 2023 m. gegužės 25 d. ir jį bus galima žaisti su asmeniniais kompiuteriais, „PlayStation 4“, „PlayStation 5“, „Xbox One“, „Xbox Series X|S“ ir vėliau – „Nintendo Switch“ platformoje. Kalbant apie kompiuterio sistemos reikalavimus, jums reikės bent jau „Intel Core i7-4770“ arba „AMD Ryzen 5 1600“ procesoriaus, 16 GB operatyviosios atminties ir GTX 1080 arba RTX 2060 vaizdo plokštės, o tai užtikrins 1080p raišką su vidutiniais nustatymais ir be ray tracing. Norint žaisti 1440p raiška su ray tracung ir DLSS Quality, reikia „Intel Core i3-6100“ arba „AMD Ryzen 2600“ procesoriaus, 32 GB RAM ir RTX 3080 vaizdo plokštės. Žaidimas palaikys ir DirectX 11, ir DirectX 12 API, jam reikės 45 GB vietos kietajame diske.

Minimalūs sisteminiai reikalavimai:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10/11

Processor: Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1600

Memory: 16 GB RAM

Graphics: GTX 1080/RTX 2060

DirectX: Version 11

Storage: 45 GB available space

Additional Notes: at Medium preset and 1080p, Ray Tracing off

Rekomenduojami sisteminiai reikalavimai: