„Thermal Grizzly“ siūlo „Ryzen 9000“ procesorius su nuimtu karščio dangteliu (delidintus)

Kol kas „Thermal Grizzly“ savininkas ir spartintojas „Der8auer“ neplanuoja siūlyti „Intel“ procesorių. Jis sako, kad šiuo metu nėra „Arrow Lake“ procesorių paklausos. Įmonė, žinoma dėl įvairių aušinimo sprendimų ir procesorių su nuimtais karščio dangteliais, dabar siūlys delidintus procesorius, kurie yra išbandyti ir kuriems suteikiama garantija.

Siekdami pašalinti šią riziką savo klientams, dabar siūlome „TG Delidded CPU“ seriją – iš anksto delidintų procesorių seriją. Ši serija startuoja su „AMD Ryzen™ 7 9800X3D“, o vėliau bus įtraukti papildomi modeliai, pavyzdžiui, „AMD Ryzen™ 9 9950X3D“. Po delidinimo ir kruopštaus valymo atliekamas kiekvieno procesoriaus funkcionalumo testas. Šio testo rezultatai dokumentuojami, o testo ekrano nuotrauka įrašoma į USB atmintinę, kuri pridedama prie „TG Delidded“ procesoriaus. Be to, USB atmintinėje yra delidinto procesoriaus mikroskopinė nuotrauka. – „Thermal Grizzly“

Gera žinia ta, kad nors AMD garantijos nesuteikia, ją suteikia „Thermal Grizzly“, be to, ji apims ir spartinimą. Garantija bus panaikinta tik dėl mechaninių pažeidimų. „Der8auer“ taip pat priduria, kad tikimasi, jog procesoriai turės dėmių po to, kai naudotojai naudos skystą metalą tiesiogiai ant lustų.