„Ubisoft“ teisme pakartojo, kad žaidėjai nėra žaidimų savininkai

„Ubisoft“ atsakyme į ieškinį dėl neseniai uždaryto internetinio žaidimo teigiama, kad perkantys žaidimus niekada nebuvo tikrieji žaidimo savininkai. Dėl šios bylos vėl pasigirdo raginimų priimti teisės aktus, kurie apsaugotų žaidėjus, kai žaidimai pasiekia gyvavimo ciklo pabaigą.

Praėjusiais metais du Kalifornijos ieškovai pateikė ieškinį prieš „Ubisoft“ po to, kai bendrovė, remdamasi licencijavimo apribojimais, išjungė „The Crew“ serverius. Leidėjai dažnai išbraukia iš sąrašo tokius vairavimo žaidimus kaip „The Crew“ ir „Forza Horizon“, kai baigiasi licencijavimo susitarimai su automobilių gamintojais.

Naudotojai paprastai išsaugo prieigą prie žaidimų, kuriuos įsigijo iki išbraukimo iš sąrašo, o fiziniai diskai dažnai ir toliau veikia. Tačiau „The Crew“ yra tik internetinis žaidimas, o „Ubisoft“ išjungus savo serverius, paleidus žaidimą tik paleidžiama riboto naudojimo demonstracinė versija. Be to, „Ubisoft“ pašalino žaidimą iš klientų „Ubisoft Connect“ bibliotekų ir grąžinti pinigus pasiūlė tik tiems, kurie jį įsigijo neseniai.

Kalifornijos ieškovai, prieš daugelį metų įsigiję 2014 m. žaidimo fizines kopijas, tvirtina, kad „Ubisoft“ klaidino klientus. Jie taip pat nurodo kitus žaidimus, kurie sulaukę gyvavimo pabaigos gavo neprisijungimo režimus.

Atsakydama „Ubisoft“ teigė, kad „The Crew“ pakuotėje aiškiai nurodyta, jog įsigijus suteikiama tik laikina licencija, ir kad ieškinio senaties terminas yra suėjęs. Vis dėlto bendrovė pažadėjo įdiegti neprisijungus prie interneto veikiančius režimus „The Crew 2“ ir „The Crew Motorfest“.

Tuomet ieškovai ėmė teigti, kad žaidimo „The Crew“ valiuta pagal Kalifornijos įstatymus, draudžiančius galiojimo terminą, laikoma dovanų čekiu. Jie taip pat atkreipė dėmesį į žaidimo pakuotę, kurioje nurodyta, kad aktyvavimo kodai galioja iki 2099 m., o tai reiškia, kad žaidimą turėtų būti galima atsisiųsti iki to laiko. Be to, ieškovai teigė, kad senaties terminas prasidėjo tik 2023 m., kai „Ubisoft“ paskelbė apie savo planus uždaryti serverius.

Reaguojant į „Ubisoft“ sprendimą, peticijoje Kanados vyriausybė buvo raginama įvesti apsaugą internetiniams žaidimams. Peticijos teikėjai ragina priimti teisės aktus, kuriais žaidimų bendrovės būtų įpareigotos pašalinti serverių priklausomybę ir panaikinti galutinio vartotojo licencijos sutartis. Iniciatyva „Stop Killing Games“ panašius reikalavimus kelia kelioms vyriausybėms.

Skaitmeniniams pirkimams ir tiesioginių paslaugų žaidimams tampant vis labiau paplitusiems, šis klausimas dar toli gražu nėra išspręstas. „Ubisoft“, reklamuodama savo prenumeratos paslaugą, anksčiau siūlė vartotojams priprasti prie to, kad žaidimai jiems nepriklauso.