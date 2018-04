„Vega 20“ pastebėta „3DMark“ teste

Visai neseniai buvo pranešta, kad „Vega 20“ jau pasiekė AMD laboratoriją. Mes jau matome pirmuosius to rezultatus. Naujas grafikos procesorius buvo iš karto išbandytas „3DMark 11“ teste. Tiesa, naujas grafikos procesorius atpažįstamas prastai, rodoma, kad jis veikia tik 1000 MHz dažniu. Tikėtina, kad dažnis yra didesnis. Be to, tai yra inžinerinis pavyzdys, tad matomi rezultatai turėtų gerėti.

Pažvelgus į tokius ankstyvus „Vega 20“ spartos rezultatus „3DMark 11“ teste ir juos palyginus su „Vega 64“ progreso kaip ir nematome. Kaip minėjome, dabar nežinoma kokiu dažniu veikė naujasis grafikos procesorius. Kitas dalykas, ši bandyta vaizdo plokštė, bent jau pirma, nebus skirta žaidėjams, o bus nutaikyta į profesionalus. Dėl to matome ir 32 GB HBM2 atminties buferį. Tiek daug atminties žaidimams tikrai nereikia.