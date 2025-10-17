ADATA: atminties ir SSD kainos tik blogės
ADATA pirmininkas Simonas Chenas prognozuoja, kad RAM, flash atminties, kietųjų diskų ir SSD trūkumas ir toliau didins kainas iki 2026 m. Spaudos konferencijoje S. Chenas sakė, kad per trisdešimties metų karjerą tai pirmas kartas, kai visos keturios pagrindinės gamybos linijos patiria vienalaikį trūkumą.
Debesų paslaugų teikėjai, kurie daug investavo į dirbtinį intelektą, pvz., „OpenAI“, „Amazon Web Services“ ir „Microsoft“, reikalauja didžiulių saugojimo pajėgumų, kad galėtų patenkinti didelių kalbos modelių mokymo duomenų poreikius esant nuolatiniam dirbtinio intelekto bumui. Šios įmonės tapo pagrindiniais atminties ir saugojimo įrangos gamintojų klientais, o tradiciniai modulių gamintojai turi išnaudoti atsargas, kurios pasiekė istoriškai žemiausią lygį.
Nuo tada, kai gamintojai pradėjo pereiti nuo DDR4 RAM, ankstesnės kartos atminties kainos viršijo jos įpėdinės DDR5 kainas. Chen tikisi, kad DDR4 patirs didžiausią krizės smūgį, o sutartinės kainos nuo šių metų ketvirto ketvirčio iki 2026 m. pirmojo pusmečio pakils 20–30 %, o kainos parduotuvėse pakils dar labiau. Taip pat tikimasi, kad DDR5 kainos padidės, o HDD diskai iki kitų metų pirmojo pusmečio kentės dėl mažų atsargų.
AI serverių paklausa didina pasiūlą, nepaisant „Samsung“ ir „SK Hynix“ pastangų padidinti gamybą iki 30 %. Chen paaiškino, kad AI bumas sutrikdė tradicinį atminties rinkos ciklą, pailgindamas pakilimo laikotarpį.
ADATA pirmininkas tikisi, kad trūkumas truks mažiausiai ketverius metus, tačiau kiti yra dar pesimistiškesni. „Phison“ generalinis direktorius Pua Khein-Seng neseniai prognozavo, kad NAND flash trūkumas prasidės kitais metais ir truks dešimtmetį, sukuriant „superciklą“.
„Samsung“, „Micron“, „SanDisk“, „Western Digital“ ir „Seagate“ pastarosiomis savaitėmis jau pakoregavo kainas. Kadangi AI duomenų centrams reikalingi dideli kiekiai duomenų kaupiklių, o tam idealiai tinka HDD, paklausa paskatino gamybą į nežinomą teritoriją ir net persikėlė į SSD sektorių. Vartotojai gali pamatyti kainų kilimą iki 30 %.
Tačiau daugelis spekuliacijų priklauso nuo AI populiarumo, kuris susiduria su didėjančiomis baimėmis dėl burbulo. Nors auga susirūpinimas dėl tikrųjų finansinių AI naudojimo privalumų, niekas nėra tikras, kada AI burbulas gali sprokti ir kaip po to pasikeis paklausa.
