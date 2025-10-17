„Microsoft“ vadina „Windows 11“ „AI kompiuterių“ eros pradžia
„Microsoft“ paskelbė naują tinklaraščio įrašą, kuriame ragina naudotojus atnaujinti sistemą iki „Windows 11“, nes oficialiai baigiasi „Windows 10“ palaikymas. Bendrovė šį perėjimą pateikia kaip žingsnį link to, ką ji vadina „AI kompiuterių era“ (dirbtinio intelekto kompiuterių era), o „Copilot“ pozicionuoja kaip pagrindinį „Windows“ patirties elementą.
Įraše „Microsoft“ pristato keletą naujų „Copilot“ funkcijų: balso aktyvinimą „Hey Copilot“, „Copilot Vision“ pagalbą ekrane ir „Copilot Actions“ vietinių užduočių, pvz., failų tvarkymo ar dokumentų kūrimo, atlikimui. Bendrovė taip pat plečia integraciją „Office“ programose ir „Windows“ nustatymuose bei prideda jungtis „Google“ ir „Microsoft“ paslaugoms, kad naudotojai galėtų ieškoti failų, el. laiškų ir kontaktų tiesiogiai per „Copilot“.
Šie atnaujinimai yra dalis „Microsoft“ nuolatinių pastangų pristatyti kiekvieną „Windows 11“ sistemą kaip „AI kompiuterį“ – terminą, kuris iki šiol sunkiai įsitvirtino. Nepaisant didelių rinkodaros pastangų, susijusių su „Copilot+“ kompiuteriais, kuriuose įdiegti „Qualcomm“ „Snapdragon X Elite“ ir naujesni „AMD Ryzen AI“ bei „Intel Core Ultra“ procesoriai, vis dar mažai diskutuojama apie tai, kurie nešiojamieji kompiuteriai turi geresnius NPU arba kodėl tai svarbu.
Manoma, kad šis perėjimas prie pokalbių įvesties bus toks pat transformuojantis kaip pelės ir klaviatūros atsiradimas, nes atvers naujas kompiuterio galimybes plačiausiai žmonių grupei. „Microsoft“ dabar reklamuoja balsą ir tiesioginį sąveikavimą kaip naują ribą, lygindama pokalbių AI su pelės ir klaviatūros poveikiu ir tvirtindama, kad tai padarys kompiuterio naudojimą intuityvesnį. Tai pažįstamas pranešimas, panašus į VR populiarinimą prieš kelerius metus, kai kiekvienas GPU gamintojas pridėjo funkcijas, kurių tikrai norėjo tik nedaugelis naudotojų.
