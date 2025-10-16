AMD ir „Intel“ dirba kartu, kad standartizuotų x86 procesorių ateitį
AMD ir Intel neseniai atšventė x86 ekosistemos patariamosios grupės (EAG), 2024 m. spalio mėn. įkurtos prekybos organizacijos, pirmąjį jubiliejų. EAG tikslas – sudaryti sąlygas dviem likusioms x86 procesorius projektuojančioms ir gaminančioms bendrovėms bendradarbiauti ir skatinti naujas standartizuotas funkcijas. Grupė dabar skelbia apie keletą techninių patobulinimų, kurie, kaip tikimasi, bus įdiegti būsimuose kompiuterių procesoriuose.
Pasak AMD, pagrindiniai techniniai laimėjimai, kuriuos aljansas pasiekė per pirmuosius veiklos metus, yra FRED, AVX10, ChkTag ir ACE. Lanksti grįžtamoji ir įvykių pristatymo (FRED) funkcija įdiegia modernizuotą požiūrį į aparatūros pertraukimų tvarkymą, sumažina vėlavimą ir pagerina sistemos programinės įrangos, t. y. operacinių sistemų, stabilumą.
Tuo tarpu AVX10 yra naujas x86 ISA išplėtimas, kurį prieš kelerius metus pirmą kartą pristatė „Intel“. Sukurtas kaip patobulintas ankstesnių vektorių pagrįstų instrukcijų rinkinių, pvz., AVX-512, įgyvendinimas, AVX10 dabar yra diegiamas AMD kaip perkeliamoji technologija, skirta veikti klientų, darbo stočių ir serverių procesoriuose.
Intel iš pradžių sukūrė AVX10 kaip pagrindinę x86 ISA evoliuciją ir kaip konkurencinį pranašumą savo procesoriams. Dabar situacija atrodo kitaip, nes kompanija, atrodo, nutolsta nuo nuosavybinių plėtros kelių, įskaitant anksčiau kontroversiškas x86S specifikacijas.
„ChkTag“ rinkinys papildys naujas aparatinės įrangos instrukcijas, skirtas aptikti prieigos pažeidimus ir padėti apsaugoti operacines sistemas, hipervizorius ir programinę įrangą. AMD pažymi, kad programinė įranga, sukurta šių naujų instrukcijų naudojimui, bus atgal suderinama su senesniais procesoriais, neturinčiais tinkamos aparatinės įrangos palaikymo, taigi viskas bus puiku.
Galiausiai, „Advanced Matrix Extensions for Matrix Multiplication“ (ACE) yra sukurta siekiant standartizuoti matricos operacijas, naudojamas dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi darbo krūviuose. AMD pabrėžia, kad EAG misija ir toliau bus sutelkta į suderinamumo, nuspėjamumo ir „nuoseklumo“ x86 ISA pagerinimą įvairiose kompiuterinėse platformose.
