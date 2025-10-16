„Apple“ atskleidė „M5“ procesorius. Pagrindinis dėmesys sutelktas į AI
„Apple“ pristatė atnaujintus „MacBook Pro“ ir „Vision Pro“, kuriuose įdiegta naujas „M5“ lustas. Palyginti su savo pirmtaku „M4“, jis užtikrina „daugiau nei 4 kartus didesnį GPU skaičiavimo našumą dirbant su dirbtiniu intelektu“. Kiekviename GPU branduolyje yra neuroninis greitintuvas.
Jis pagamintas naudojant trečiosios kartos 3 nm technologiją, o jo CPU, turi „greičiausią pasaulyje našumo branduolį“. Pats CPU turi iki 10 branduolių, iš kurių keturi yra našumo branduoliai, o šeši – efektyvumo branduoliai. Kartu jie užtikrina iki 15 % geresnį daugiagijį našumą, palyginti su „M4“.
„M5“ taip pat turi beveik 30 % didesnį atminties pralaidumą iki 153 GB/s, palaiko maksimaliai 32 GB RAM ir turi 45 % geresnį bendrą grafikos našumą, palyginti su „M4“. „Apple“ teigia, kad „kiekvienas lusto skaičiavimo blokas yra optimizuotas dirbtiniam intelektui“, o tai reiškia, kad nauji produktai, kuriuose naudojamas „M5“, „gaus naudos iš žymiai pagreitinto dirbtinio intelekto valdomų darbo eigų apdorojimo, pvz., difuzijos modelių vykdymo programose, tokiose kaip „Draw Things“, arba didelių kalbos modelių vykdymo lokaliai naudojant platformas, tokias kaip „webAI“.
Naujas ray tracing variklis užtikrina iki 45 % didesnį našumą, o kartu su „perprojektuotu antros kartos dinamiškuoju kešavimu“ GPU turėtų užtikrinti „sklandesnius žaidimus, realistiškesnius vaizdus 3D programose ir greitesnį sudėtingų grafikos projektų atvaizdavimą“.
