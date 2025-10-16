„Zen 6“ procesoriai bus palaikomi AM5 pagrindinėse plokštėse tiek su 32 MB, tiek su 64 MB BIOS
Neseniai ASUS paskelbė apie naują spartinimui skirtą pagrindinę plokštę, pagrįstą B850 lustu. Ši AM5 plokštė turi įdomią funkciją, kuri vis dar yra nurodyta bendrovės svetainėje. ASUS teigia, kad pagrindinė plokštė yra suderinama su būsimais „Zen 6“ procesoriais. Įdomu tai, kad ši pagrindinė plokštė turi 64 MB BIOS.
Natūralu, kad tai sukėlė diskusijas apie tai, ar 64 MB lustai yra reikalingi „Zen 6“ palaikymui. Ar AMD planuoja išleisti tiek daug AM5 procesorių, kad 32 MB lustai nebebus pakankami? Panašią situaciją matėme anksčiau su ankstyvosiomis AM4 pagrindinėmis plokštėmis, kurios iš pradžių buvo tiekiamos su 16 MB lustais, o vėliau buvo atnaujintos iki 32 MB. Dėl šio apribojimo daugelis gamintojų buvo priversti atsisakyti kai kurių senesnių AM4 procesorių palaikymo, nes AMD toliau plėtė savo produktų asortimentą.
Gera žinia yra ta, kad tiek 32 MB, tiek 64 MB AM5 pagrindinės plokštės turėtų palaikyti „Zen 6“ procesorius, todėl atnaujinimas neturėtų būti būtinas. Blogos žinios yra tai, kad tai nėra oficiali informacija, o tik gerai žinomo informacijos nutekintojo HXL, kuris neseniai komentavo susijusius pranešimus, teiginys.
HXL pridūrė, kad net pagrindinės plokštės su 32 MB lustais turėtų palaikyti visus AM5 procesorius, tačiau ir vėl, tai nėra patvirtinta AMD. Iš tiesų tai yra logiška, nes 64 MB BIOS skirtas ne didesniam skaičiui procesorių palaikyti, o padeda pagreitinti „Windows 11“ diegimo procesą ir prisijungimą prie „Microsoft“ internetinės paskyros, nes suteikia daugiau vietos WiFi tvarkyklėms kartu su BIOS programine įranga.
