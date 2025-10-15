„Windows 10“ pasiekė gyvavimo ciklo pabaigą
Spalio 14 diena žymi „Windows 10“ pabaigą. 2025 m. spalio 14 d. „Microsoft“ nutraukė operacinės sistemos, kuri nuo 2015 m. veikė milijonuose kompiuterių, palaikymą. Nuo šiol „Windows 10“ nebegaus funkcinių atnaujinimų, įprastinių kokybės gerinimo patobulinimų ar bendros techninės pagalbos iš bendrovės. Įrenginiai, kuriuose veikia ši sistema, ir toliau bus įjungiami ir veiks esama programinė įranga, tačiau nuolatinis sistemos lygio stiprinimas ir naujų galimybių, kurių naudotojai tikėjosi, teikimas bus nutrauktas. Daugeliui namų ūkių, mokyklų ir mažų įmonių šis pokytis iš pradžių bus beveik nepastebimas, tačiau laikui bėgant rizikos didės.
Išplėstiniai saugumo atnaujinimai (ESU) skirti sušvelninti šį pokytį, o ne veikti kaip nuolatinė pagalba. Per „Microsoft“ ESU programą, reikalavimus atitinkantys kompiuteriai gali ir toliau gauti kritinius ir svarbius saugumo pataisymus ribotą laiką po palaikymo pabaigos. Registracijos taisyklės, kainos ir reikalavimai skiriasi priklausomai nuo regiono ir to, ar tai paprastas naudotojas, ar organizacija, o programa neapima naujų funkcijų ir ne saugumo pataisymų. Europos ekonominėje erdvėje ESU paketai yra nemokami vienerius metus, kol „Microsoft“ nutrauks jų teikimą, tačiau naudotojai turi prisijungti su „Microsoft“ paskyra. ESU gali padėti laimėti laiko sudėtingoms migracijoms, tačiau tai yra aiškiai laikina priemonė. Taip pat yra kiti būdai kaip saugumo atnaujinimus gauti ilgesnį laiką ir nemokamai, bet palaipsniui visi gaus migruoti į naujesnes „Microsoft“ operacines sistemas.
