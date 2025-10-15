Atskleistas 6 mm storio „Motorola Moto X70 Air“
Nauja plonų telefonų banga prasidėjo nuo aukščiausios klasės modelių, tačiau jau yra ir vidutinės klasės versijos. „Motorola“ modelis vadinasi „Moto X70 Air“, jo storis yra šiek tiek mažesnis nei 6 mm, o svoris – 159 g.
Telefonas turi 6,7 colių ekraną, 120 Hz OLED su 1220p+ skiriamąja geba. Tai plokščias ekranas su 4500 nitų maksimaliu ryškumu ir 50 MP asmenukių kamera. Po juo taip pat yra pirštų atspaudų skaitytuvas.
Nors „Motorola“ nėra toks plonas kaip aukščiausios klasės modeliai, tokie kaip „Galaxy S25 Edge“ ir „iPhone Air“, jis turi didesnę bateriją – 4800 mAh su 68 W greituoju laidiniu ir 15 W belaidžiu įkrovimu. Palyginimui, „Samsung“ baterijos talpa yra 3900 mAh, o „Apple“ telefono baterijos talpa yra 3149 mAh.
Be to, „X70 Air“ metalinis rėmas buvo sustiprintas, kad atlaikytų kritimą ant grindų įvairiais kampais. Jis yra įvertintas IP68 ir IP69 reitingais už panardinimą ir atsparumą karšto vandens srovei.
Galinė dalis yra kelių Pantone spalvų: „Gadget Gray“, „Lily Pad“ ir „Bronze Green“. Kiekviena spalva yra suderinta su akcentine spalva aplink kameros modulius ir šoninį maitinimo mygtuką. Kamera turi 50 MP pagrindinį modulį su „Samsung“ jutikliu (neaišku, kuris) ir 50 MP 120° ultra plataus kampo kamerą.
Telefonas turi „Snapdragon 7 Gen 4“ procesorių, kuris aušinamas 3D garų kamera ir šalia turi 12 GB LPDDR5X RAM ir 256/512 GB UFS 3.1 atminties. Nėra microSD lizdo ar 3,5 mm ausinių lizdo.
„Motorola Moto X70 Air“ yra įtrauktas į „Lenovo.com“ sąrašą Kinijoje, tačiau kaina dar nėra nurodyta. Tai turėtų būti padaryta netrukus, o sprendžiant iš neseniai nutekėjusios informacijos, pasaulinis išleidimas yra jau visai arti. Atkreipkite dėmesį, kad pasaulinė versija greičiausiai bus parduodama pavadinimu „Motorola Edge 70“.
Su tokiais matavimais čia lygiai tas pats kaip Savicką per kaklą matuot ir sakyk 60 apimtis per liemenį …
Tas plonumas beprasmiškas. Jokio skirtumo, ar 6 mm, ar 8 mm. Be to, visi įvelkame į guminį dėklą ir visas grožis paslepiamas.
na kazkam turbut ego pointu prideda, jeigu jau juos perka 😀