„Edifier“ atskleidė kolonėlę, kuri „turi“ kompiuterio komponentus
„Edifier“ sukūrė garsiakalbį, kuris nori būti stalinis kompiuteris. Naujas „Huazai New Cyber“ modelis yra skaidriame korpuse, užpildytame RGB lemputėmis, su netikromis vaizdo plokštėmis (net dviem) ir net mažyčiu ekranu, rodantį CPU ar RAM veiklą, kaip tikras kompiuteris, tik garsesnis.
Kainuojantis 1499 juanius (apie 210 JAV dolerių), „New Cyber“ derina rimtą garso įrangą su žaidėjų estetika. Jame yra 4 colių žemų dažnių garsiakalbis, trys pasyvūs radiatoriai gilesniems žemiesiems dažniams ir du 52 mm vidurinių-aukštų dažnių garsiakalbiai aiškumui. Jis jungiamas per „Bluetooth“, USB arba analoginį įėjimą, netgi turi USB-A ir USB-C prievadus, kad galėtumėte įkrauti savo telefoną.
„NEW CYBER“ specifikacijos
- Interaktyvus spalvotas ekranas
- 1 akustinė architektūra
- 60 W didelė galia
- 3+N garso efektai
- Išskirtinis realistiškas ventiliatorių apšvietimas
- Apie 16,8 milijono šviesos spalvų
- 8 temos
- 35 W dviejų prievadų greito įkrovimo išėjimas
- APP+PC funkcijos išplėtimas
- „Bluetooth“ V6.0
- AUX
- USB garso plokštė
Viršutinė pusė yra skaidri, todėl matomi vidiniai komponentai, išdėstyti taip, kad primintų mažą kompiuterį. Tačiau pagrindinis akcentas yra penkios apvalios RGB lemputės, imituojančios besisukančius aušinimo ventiliatorius. Jos mirga ir keičia spalvą, kai groja muzika, sudarant įspūdį, kad jūsų garsiakalbis veikia.
Taip pat yra 2,8 colių mini ekranas, kuris rodo dainų žodžius arba sistemos statistiką, kai prijungtas prie kompiuterio. Jis yra prieinamas auroros balta arba fantomo juoda spalva, tačiau kol kas tik Kinijoje.
