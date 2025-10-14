„Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy“ lustą „Samsung“ žada gamintis patys, o ne pas TSMC
Nuo tada, kai „Samsung Foundry“ pagamintas „Snapdragon 8 Gen 1“ lustas buvo lėtesnis nei tikėtasi, „Qualcomm“ perėjo prie TSMC lustų gamybos, pradėdama nuo „Snapdragon 8+ Gen 1“. Tačiau neseniai paskelbtas Korėjos naujienų agentūros pranešimas rodo, kad tai greičiausiai pasikeis. Tam tikru mastu.
Naujasis „Snapdragon 8 Gen 5“ buvo pristatytas rugsėjo pabaigoje ir yra pagamintas naudojant TSMC 3 nm litografiją, tačiau pagal naujausias gandus „Samsung“ bus patikėta gaminti „for Galaxy“ versiją, kurią bendrovė jau keletą kartų naudojo savo telefonuose flagmanuose. Be to, „Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy“ nebus tik paspartinta standartinio modelio versija, bet greičiausiai bus pagamintas naudojant „Samsung“ 2 nm GAA techprocesą.
