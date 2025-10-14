Siuntimo dokumentuose pastebėtas AMD APU procesorius su ARM branduoliais
Nauja informacija patvirtino, kad AMD dirba prie APU, kurio kodinis pavadinimas „Sound Wave“. Jei ankstesni gandai yra teisingi, tai galėtų būti AMD ARM pagrįstas APU, o tai reikštų, kad po daugiau nei dešimties metų kompanija grįžta prie ne x86 architektūrų. Informacija pateikta iš muitinės siuntimo duomenų, kuriuos pasidalijo @Olrak29_, kuriuose lustas nurodytas AMD pavadinimu „SMV“ ir pateikiamos kai kurios pakuotės specifikacijos.
Pagal sąrašą, „Sound Wave“ naudoja 32 × 27 mm dydžio BGA-1074 pakuotę, taigi tai yra mažas lustas, atitinkantis mobiliųjų SoC standartus ir rodantis, kad jis skirtas kompaktiškiems arba rankose laikomiems įrenginiams. Jis taip pat naudoja FF5 sąsają su 0,8 mm žingsniu, pakeisdamas senesnį FF3 jungtį, naudojamą tokiuose įrenginiuose kaip „Valve Steam Deck“.
Ataskaitos rodo, kad „Sound Wave“ yra skirtas mažos galios diapazonui (mažiau nei 10 W), todėl jis pozicionuojamas kaip mažos galios APU, skirtas „Windows“ sistemoms su ARM procesoriais. Ankstesnėje informacijoje buvo teigiama, kad lustas turi 2 P-branduolius ir 4 E-branduolius. Jis, kaip teigiama, integruoja keturis RDNA 3.5 skaičiavimo blokus, tačiau nebuvo paminėta, kiek tiksliai yra grafikos branduolių.
Nors AMD oficialiai nepaskelbė apie „Sound Wave“, tikimasi, kad APU gali pasirodyti kitais metais, galbūt kartu su nauja „Microsoft Surface“ aparatine įranga, kuri buvo siūloma kaip tikslas šiam lustai. Jei gandai apie 6 branduolių dizainą yra teisingi, tai tikrai nėra konkurentas „Qualcomm Snapdragon Elite“ serijai, kuri dabar yra sukonstruota taip, kad gali turėti iki 18 branduolių.
