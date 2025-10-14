„Sapphire Radeon RX 9070 XT NITRO+“ 12V-2×6 jungtis irgi išsilydė
Iki šiol tik du AMD partneriai, „ASrock“ ir „Sapphire“, pritaikė naują 12V-2×6 maitinimo jungties dizainą. „ASRock“ kompanijai tai buvo natūralus sprendimas, nes ji neseniai įžengė į maitinimo šaltinių rinką su natūralia 12V-2×6 implementacija. Deja, šio prekės ženklo GPU jau tapo minėto jungties dizaino auka, konkrečiai modelis „Taichi RX 9070XT“. Kita vertus, „Sapphire“ neišleido jokių naujų maitinimo šaltinių, bet vis tiek nusprendė naudoti jungtį tam tikruose modeliuose.
„Sapphire“ savo „NITRO+ RX 9070“ vaizdo plokštėse įdiegė 12V-2×6 maitinimo jungtį. RX 9060 modeliai jos nenaudoja ir jos jiems nereikia, nes „Navi 44“ pagrindu sukurti GPU sunaudoja mažiau energijos. Viena „RX 9070 XT NITRO+“ plokštė, priklausanti „Reddit“ naudotojui, deja, tapo pirmuoju žinomu atveju, kai kilo jungties lydymosi problema.
Pasak naudotojo, GPU buvo maitinamas naudojant pridedamą mėlynos spalvos adapterį, prijungtą prie trijų 8 kontaktų kabelių iš „Corsair RM1000X“ maitinimo bloko, kuriame nėra 16 kontaktų jungties.
Nukentėjęs naudotojas nepateikė GPU jungties nuotraukų, bet manė, kad ją naudoti nebėra saugu. Bent keturi kontaktai turi matomų degimo žymių, o tai rodo, kad 6 kontaktų srityje energija buvo paskirstyta nevienodai.
Verta paminėti, kad „Sapphire NITRO+“ yra aukščiausios klasės „RX 9070 XT“ versija, tačiau, kitų naudotojų teigimu, sunaudoja kur kas mažiau energijos nei RTX 5090 plokštės – apie 360 W.
