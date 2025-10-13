Kinija riboja retųjų žemės elementų eksportą, Trumpas atsako muitais
Praėjusią savaitę Kinija paskelbė naujus retųjų žemės elementų eksporto apribojimus. „Reuters“ praneša, kad išplėstos biurokratinės kontrolės priemonės taip pat apima technologijas, kurios yra svarbios retųjų žemių gavybai ir perdirbimui, ir, atrodo, yra skirtos išlaikyti kitų šalių priklausomybę nuo Kinijos kompetencijos.
Remdamasi balandžio mėnesį priimtais apribojimais magnetams ir žaliavoms, Kinija naujosiose kontrolės priemonėse pirmą kartą aiškiai įtraukė puslaidininkių gamybą, pabrėždama šalies įtaką pasauliniam tiekimui. Šis žingsnis buvo žengtas po to, kai JAV neseniai siekė sustiprinti savo vidaus retųjų žemės elementų tiekimą ir apriboti lustų gamybos įrangos pardavimą Kinijai.
Retieji elementai yra labai svarbūs puslaidininkių ir daugelio kitų technologijų gamybai. Nors jie nėra labai reti, jų gavyba ir perdirbimas yra sudėtingi, o Kinija dešimtmečius plėtojo reikiamą infrastruktūrą. Azijos šalis kontroliuoja 70 proc. pasaulinės retųjų žemės elementų gavybos ir 90 proc. perdirbimo pajėgumų.
Pagal naujas Kinijos kontrolės priemones užsienio subjektai privalo gauti eksporto leidimus retųjų žemės elementų išvežimui iš šalies, kurie įsigalioja nedelsiant. Nuo gruodžio 1 d. apribojimai taip pat bus taikomi už Kinijos ribų pagamintiems produktams, kuriuose yra naudojamos Kinijos medžiagos. Be to, valdžios institucijos kiekvienu atveju atskirai blokuos pažangių puslaidininkių eksportą ir sustabdys visus su karine veikla susijusius krovinius.
Po griežtos kritikos dėl šio sprendimo „Truth Social“ tinkle prezidentas D. Trumpas paskelbė, kad nuo lapkričio 1 d. Kinijai bus taikomas 100 % muitas. Po šio pranešimo S&P 500 indeksas per 30 minučių nukrito daugiau nei 100 punktų. D. Trumpas taip pat pagrasino atšaukti numatytą susitikimą su Kinijos prezidentu Xi Jinping. Analitikai prognozuoja, kad abu lyderiai susitiks šį mėnesį Pietų Korėjoje vyksiančiame 2025 m. APEC viršūnių susitikime.
