„Toyota“ planuoja pirmąjį elektromobilį su kietojo kūno baterija išleisti 2027 m.
„Toyota“ žengia ryžtingą žingsnį link to, kas daugelio nuomone yra EV technologijos viršūnė: masinė visiškai kietųjų baterijų gamyba. Bendrovė planuoja jau 2027 m. pristatyti pirmąjį automobilį su šios naujos kartos energijos šaltiniu, siekdama naujų standartų nuvažiuojamo atstumo, įkrovimo greičio ir našumo srityse.
„Toyota“ ambicijos įgavo pagreitį, kai buvo pasirašyta nauja plėtros sutartis su „Sumitomo Metal Mining“, kuria siekiama padidinti visiškai kietųjų baterijų katodų medžiagų gamybą. Nuo 2021 m. abi bendrovės dirba siekdamos patobulinti medžiagų chemines savybes ir ilgaamžiškumą, sprendžia tokias problemas kaip katodų susidėvėjimas, kurios ilgą laiką stabdė komercinį diegimą. „Sumitomo“ taiko patentuotas miltelių sintezės technologijas, kad sukurtų ilgesnio tarnavimo ir stabilesnes katodų medžiagas, kurios būtų pritaikytos dažniems įkrovimo ciklams be ženklaus efektyvumo praradimo.
„Toyota“ taip pat bendradarbiauja su naftos bendrove „Idemitsu Kosan“, kuri stato gamyklą, galinčią pagaminti 1000 tonų ličio sulfido per metus. Ličio sulfidas, kuris yra svarbi kietojo elektrolito medžiaga visiškai kietojo būvio baterijoms, bus pradėtas gaminti dideliais kiekiais 2027 m., kai gamykla pradės veikti.
Šie bendri veiksmai yra dalis platesnės Japonijos iniciatyvos sukurti savarankišką pažangių baterijų medžiagų tiekimo grandinę ir sumažinti priklausomybę nuo Kinijos ir Pietų Korėjos. Iš viso Japonijos įmonės skyrė daugiau nei 7 mlrd. JAV dolerių kietųjų ir pusiau kietųjų baterijų tyrimams ir gamybai.
„Toyota“ kietojo kūno baterijose naudojami kietieji elektrolitai, kurie yra stabilesni, kompaktiškesni ir atsparesni perkaitimui nei ličio jonų baterijos. Kartu su optimizuotomis katodo ir anodo medžiagomis šios baterijos užtikrina didesnį energijos tankį, didesnį našumą ir ilgesnį tarnavimo laiką, tuo pačiu sumažindamos gaisro riziką ir leidždamos greičiau įkrauti. Jų konstrukcija taip pat leidžia automobilių gamintojams kurti lengvus, kompaktiškus baterijų rinkinius, suteikiant dizaineriams daugiau lankstumo transporto priemonių interjero ir transmisijos išdėstymo atžvilgiu.
„Toyota“ planuoja toliau tobulinti savo kietojo kūno baterijų platformą, sprendžiant sąnaudų ir gamybos galimybių klausimus prieš pradedant pilną gamybą. Jei pažanga tęsis dabartiniu tempu, automobilis, varomas kietojo kūno baterijomis, galėtų debiutuoti 2027 arba 2028 metais.
