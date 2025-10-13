„ASRock“ patvirtino, kad B850 pagrindinės plokštės palaikys „Zen 6“ procesorius
„ASRock“ kinų platformoje „Bilibili“ paskelbė trumpą vaizdo įrašą, kuriame pristatė keletą vidutinės klasės pagrindinių plokščių. Kitaip nuobodus vaizdo įrašas turėjo vieną svarbią detalę: šios pagrindinės plokštės yra „parengtos Zen 6“. Konkrečiai, vaizdo įrašo viduryje pasirodo pranešimas, kad „ateityje Zen 6 procesorius taip pat bus galima naudoti tiesiogiai“. Tai rodo, kad šioms „ASRock“ pagrindinėms plokštėms netgi gali nereikėti BIOS atnaujinimo.
„Ryzen 10000“ serija (darant prielaidą, kad AMD išlaikys savo pavadinimų logiką) būtų trečioji „Zen“ architektūra, palaikoma AM5 lizde. 600 ir 800 serijos pagrindinės plokštės jau palaiko „Ryzen 7000“ („Zen 4“), „Ryzen 8000“ („Zen 4“ APU) ir „Ryzen 9000“ („Zen 5“) procesorius, o tai reiškia, kad palaikymas dabar bus išplėstas iki ketvirtos kartos, o tai jau daugiau nei siūlo Intel su savo LGA-1851 ir net LGA-1700 lizdais.
