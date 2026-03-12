AMD atskleidė „FSR Diamond“, kuris bus skirtas busimos kartos „Xbox“ ir RDNA 5
AMD dabar suteikė naują pavadinimą savo naujajam FSR stekui. Socialinių tinklų įraše, paskelbtame po „Microsoft“ projekto „Helix“ pristatymo GDC 2026 konferencijoje, AMD vyresnysis viceprezidentas Jack Huynh šią technologiją pavadino „AMD FSR Diamond“ ir tiesiogiai susiejo ją su „Xbox“ naujos kartos platformos planais. „Microsoft“ jau buvo paskelbusi, kad „Helix“ naudos specialiai pritaikytą AMD lustą ir naujos kartos FSR su mašininio mokymosi funkcijomis. Nei AMD, nei „Microsoft“ nėra patvirtinusios, kad RDNA5 bus naujos konsolės GPU pagrindas.
Huynh teigia, kad „FSR Diamond“ yra kuriamas naujos kartos neuroniniam atvaizdavimui, su naujos kartos ML pagrįstu vaizdo padidinimu, nauju ML pagrįstu daugiakadru generavimo keliu ir naujos kartos spindulių regeneracija spindulių sekimui ir kelio sekimui.
Huynh sakė, kad „FSR Diamond“ yra natūraliai optimizuotas „Project Helix“ ir giliai integruotas į „Xbox GDK“, o tai rodo, kad platforma bus palaikoma labiau nei standartinis žaidimų diegimas. „Microsoft“ savo „Helix“ pristatymuose jau reklamavo konsolę kaip ilgalaikį „Xbox“ ir kompiuterių integravimo projektą, kuriame AMD rūpinasi lustais.
Tai reiškia, kad „FSR Diamond“ turėtų būti optimizuotas tiek konsolėms, tiek staliniams kompiuteriams, naudojantiems šią architektūrą, kaip pranešama, RDNA 5. Aparatūros nutekintojas Kepler_L2, paprastai gerai informuotas apie AMD konsolių planus, teigia, kad „FSR Diamond“ iš tiesų yra išskirtinis RDNA5.
