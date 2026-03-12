„Microsoft“ pristato „Xbox“ režimą asmeniniams kompiuteriams su „Windows 11“
„Microsoft“ paskelbė apie „Xbox“ režimą „Windows 11“ sistemoje – naują visą ekraną užimantį, valdikliui optimizuotą žaidimų sąsają, kuri balandžio mėnesį bus pradėta diegti tam tikrose rinkose. Kompanija teigia, kad ši funkcija į „Windows“ sistemą perkelia žinias, įgytas kuriant žaidimams skirtą operacinę sistemą, tuo pačiu leidžiant naudotojams pereiti iš produktyvaus darbo režimo į žaidimų režimą.
Pasak „Microsoft“, „Xbox“ režimas suteikia pažįstamą „Xbox“ stiliaus patirtį „Windows 11“ sistemoje, o ne pakeičia pačią „Windows“ sistemą. Bendrovė teigia, kad ši funkcija skirta išsaugoti kompiuterio platformos atvirumą, įskaitant kitų parduotuvių palaikymą, tuo pačiu palengvinant „Windows“ naudojimą iš valdikliui pritaikytos sąsajos.
„Xbox“ režimas iš esmės yra platesnis „Windows 11“ „Xbox Full Screen Experience“ peržiūros, kuri nuo 2025 m. lapkričio mėn. buvo prieinama naudotojams, užsiregistravusiems „Windows Insider“ ir „Xbox Insider“ programose, išleidimas. „Microsoft“ dabar šią sąsają perkelia į nešiojamuosius kompiuterius, stacionariuosius kompiuterius ir planšetinius kompiuterius ir pakeitė jos pavadinimą iš „Xbox Full Screen Experience“ (FSE) į „Xbox“ režimą („Xbox Mode“).
Mes naudojame viską, ką išmokome kurdami pirmaujančią žaidimų operacinę sistemą, ir perkeliame tai tiesiai į „Windows“ tiek žaidėjams, tiek kūrėjams. Po ankstyvosios versijos debiuto su „ROG Xbox Ally“ delniniais kompiuteriais, šiandien džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad tą pačią naujovę perkeliame į „Windows 11“ su „Xbox“ režimu, kuris bus pradėtas diegti balandžio mėn. pradžioje, pradedant nuo pasirinktų rinkų. „Xbox“ režimas leidžia žaidėjams sklandžiai pereiti nuo produktyvumo prie žaidimo, naudodamiesi pažįstamu visos ekrano ir valdiklio optimizuotu „Xbox“ patyrimu, tuo pačiu išnaudodami „Windows“ atvirumą.
— „Microsoft“
