„Intel“ atskleidė „Arrow Lake Refresh“ procesorius
„Intel“ pristato savo „Core Ultra 200S Plus“ stalinių kompiuterių serijos procesorius, papildydama „Arrow Lake-S“ seriją keturiais naujais spartinimą palaikančiais modeliais. Pristatomi „Core Ultra 7 270K Plus“ ir „270KF Plus“, taip pat „Core Ultra 5 250K Plus“ ir „250KF Plus“ procesoriai. „Intel“ teigia, kad naujosios mikroschemos užtikrina didesnį branduolių efektyvumą, didesnį dažnį, greitesnį oficialų atminties palaikymą ir naują programinės įrangos sluoksnį, vadinamą „Intel Binary Optimization Tool“.
Pagrindinis aparatinės įrangos pokytis yra branduolių skaičius. „Core Ultra 7 270K Plus“ pereina prie 24 branduolių 8P+16E konfigūracija, o „Core Ultra 5 250K Plus“ pereina prie 18 branduolių 6P+12E konfigūracija. „Intel“ taip pat teigia, kad die-to-die dažnis padidėjo net 900 MHz, palyginti su „Core Ultra 7 265K“ ir „Core Ultra 5 245K“, o tai, pasak kompanijos, pagerina CPU ir atminties valdiklio ryšį bei sumažina atsako laiką.
„Intel“ savo „Application Optimization“ apibūdina kaip dvejetainio vertimo sluoksnio optimizavimo funkciją, kuri gali pagerinti našumą tam tikruose žaidimuose, net jei darbo krūviai iš pradžių buvo optimizuoti kitam x86 procesoriui, ankstesnei architektūrai ar konsolėms. Ši funkcija yra neprivaloma ir susieta su išplėstiniu režimu „Intel Application Optimization“, todėl palaikymas priklausys nuo žaidimų aprėpties ir platformos nustatymų..
„Intel“ padidino oficialų DDR5 palaikymą iki DDR5-7200, palyginti su DDR5-6400 pirminiais „Arrow Lake“ procesoriais. Nauji lustai taip pat palaiko „Intel Core Ultra 200S Boost BIOS“ profilius, įskaitant garantiją turintį 8000 MT/s atminties spartinimą. „Intel“ taip pat kalba apie ankstyvą 4-Rank CUDIMM atminties palaikymą, su iki 128 GB vienam moduliui tam tikrose „Intel“ 800 serijos pagrindinėse plokštėse.
„Intel“ agresyviai reklamuoja naujosios serijos našumą, tačiau šie skaičiai yra pačios bendrovės atliktų bandymų rezultatai. Pasak „Intel“, „Core Ultra 200S Plus“ užtikrina iki 15 % didesnį žaidimų našumą nei esami procesoriai ir iki 103 % geresnį daugiagijį našumą, palyginti su konkurenciniais procesoriais tame pačiame segmente. „Intel“ taip pat vadina „Core Ultra 7 270K Plus“ greičiausiu iki šiol sukurtu stalinių kompiuterių žaidimų procesoriumi maždaug 125 W klasėje, teigdama, kad jo našumas yra iki 2 kartų didesnis nei konkurentų.
Šių procesorių prekyba prasidės 2026 m. kovo 26 d. „Intel“ siūloma kaina prasideda nuo 299 JAV dolerių už „Core Ultra 7 270K Plus“ ir 199 JAV dolerių už „Core Ultra 5 250K Plus“, taip pat bus siūlomi KF variantai. Lustai išlieka suderinami su esamomis 800 serijos lustų rinkinių pagrindinėmis plokštėmis, o „Intel“ teigia, kad 2026 m. pasirodys daugiau plokščių modelių.
