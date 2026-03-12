ASUS vadovas šokiruotas dėl „Apple“ išleisto 600 USD kainuojančio nešiojamojo kompiuterio
ASUS teigia, kad buvo šokiruota neseniai paskelbtu Apple pranešimu apie pigų nešiojamąjį kompiuterį. ASUS teigia, kad naujasis „Apple“ nešiojamas kompiuteris „MacBook Neo“ pakeitė diskusijas apie pigesnius nešiojamus kompiuterius. Kovo 10 d. pelno skambučio metu bendras generalinis direktorius S.Y. Hsu sakė, kad 599 JAV dolerių pradinė kaina yra „šokas“ kompiuterių pramonei, pridurdamas, kad „Microsoft“, „Intel“, AMD ir kompiuterių pardavėjai jau diskutuoja, kaip reaguoti. Juk apie šio įrenginio išleidimą nebuvo jokių gandų.
„Apple“ pristatė „MacBook Neo“ kovo 4 d. su 599 JAV dolerių pradine kaina ir kovo 11 d. prieinamumu. Sistema naudoja „A18 Pro“ lustą ir yra tiekiama su 8 GB vieningos atminties bazinėje konfigūracijoje, todėl ji yra žemiau „MacBook Air“ tiek kainos, tiek aparatinės įrangos pozicionavimo atžvilgiu.
Hsu taip pat teigė, kad „MacBook Neo“ gali būti mažiau patrauklus, nei rodo jo kaina. Jis atkreipė dėmesį į fiksuotą 8 GB atminties konfigūraciją ir apibūdino įrenginį kaip labiau tinkamą turinio vartojimui nei pagrindiniam nešiojamajam kompiuteriui, skirtam didesniam našumui. Jis tikriausiai teisus, 8 GB RAM vargu ar yra geras pasirinkimas šiuolaikinei sistemai, tačiau jis pamiršta, kad „Apple“ turi savo operacinę sistemą, kuri, galima teigti, veikia geriau nei „Windows“ su ribotais ištekliais.
ASUS teigė, kad atminties kainos per ketvirtį išaugo daugiau nei 100 %, ir bendrovei gali tekti vėl peržiūrėti kainas, kai baigsis dabartinės atsargos. Tai sutampa su kitais pramonės įspėjimais. HP taip pat teigė, kad atmintis ir duomenų diskai dabar sudaro daug didesnę PC gamybos sąnaudų dalį.
Šiuo metu „Apple“ nustatė kainų lygį, kurio „Windows“ nešiojamųjų kompiuterių gamintojai nebegali ignoruoti. Šiuo metu dar nėra plačiai prieinamų naujos kartos „Windows“ nešiojamųjų kompiuterių, tačiau kai kurios sistemos, pagrįstos senesnėmis platformomis, paprastai dviem ar trimis kartomis atsiliekančiomis, taip pat pirmosios kartos „Qualcomm Snapdragon X“ modeliai, dabar gali būti rasti toje pačioje kainų kategorijoje.
