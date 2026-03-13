PEGI atnaujina žaidimų reitingus, siekdama spręsti „loot boxų“ ir potencialiai priklausomybę sukeliančių žaidimo mechanizmų problemą
Po „Valve“ kritinės viešos reakcijos į Niujorko valstijos generalinio prokuroro ieškinį žaidimų gigantui dėl pinigų uždirbimo žaidimuose ir „loot boxų“, „Pan European Game Information“ (PEGI) reitingų agentūra atnaujino savo reitingų sistemą, kad išspręstų panašias problemas, susijusias su pinigų uždirbimu žaidimuose ir „interaktyviomis rizikos kategorijomis“. Pagal pranešimą, nuo 2026 m. birželio mėn. Europoje registruoti ir PEGI įvertinti nauji žaidimai bus papildomai tikrinami dėl „žaidimo turinio pirkimų, mokamų atsitiktinių daiktų, komunikacijos funkcijų ir funkcijų, skatinančių žaidėjus tęsti žaidimą“. Iš esmės bus tikrinami kasdieniniai apdovanojimai, „loot boxai“, žaidimo kosmetika ir premium valiutos pirkimai, žaidimo pokalbių moderavimas ir turinio kontrolė. PEGI tarybos pirmininkė Beate Våje sako, kad „atnaujinus amžiaus reitingo kriterijus, PEGI siekia informuoti tėvus, kad tam tikros žaidimų funkcijos turėtų būti atidžiai įvertintos ir kad tėvų įrankiai gali būti labai naudingi tai darant“.
Pagal naujus kriterijus žaidimai, kuriuose yra žaidimo vidaus pirkimai, ypač tie, kuriuose yra riboto kiekio ar laiko pardavimo mechanizmai, bus vertinami kaip 12+, o žaidimai, kuriuose naudojami NFT ir kita blokų grandinės technologija, bus vertinami kaip PEGI 18. Žaidimai su „atsitiktiniais daiktais“ bus vertinami kaip PEGI 16, nors kai kuriais atvejais jie bus vertinami kaip PEGI 18. Žaidimai, kuriuose yra tai, ką reitingų agentūra vadina „žaidimu pagal susitarimą“ mechanika, pvz., kasdienės užduotys ar prisijungimo apdovanojimai, bus vertinami PEGI 7, o žaidimai, kurie baudžia žaidėjus už tai, kad jie nežaidžia kasdien, gaus PEGI 12 reitingą. Galiausiai, PEGI taiko amžiaus apribojimus „saugiam žaidimui internete“, dėl to žaidimai, kuriuose komunikacija yra visiškai neribojama, gaus PEGI 18 reitingą. Galima įsivaizduoti, kad žaidimai su balso pokalbiais, kurių negalima išjungti, taip pat pateks į šią paskutinę kategoriją, nors PEGI nurodo, kad turi būti galimybė blokuoti ar pranešti apie naudotojus, todėl gali būti, kad galimybė išjungti pokalbius gali būti nepakankama, kad būtų išvengta PEGI 18 reitingo dėl internetinio saugumo.
