„Hisense“ televizoriai rodo nepraleidžiamas reklamas
Kinijos elektronikos gamintojas „Hisense“, žinomas dėl savo nebrangių televizorių, susiduria su kritika, kai naudotojai visoje Europoje pastebėjo, kad per pagrindinius veiksmus, pvz., įjungiant televizorių, keičiant kanalus ar perjungiant HDMI įvestis, rodomos reklamos, kurių negalima praleisti.
Tas pats elgesys buvo užfiksuotas modeliuose, kuriuose veikia „Hisense“ nuosava operacinė sistema VIDAA (dabar pervadinta „Home OS“), kuri taip pat naudojama televizoriuose, parduodamuose tokių prekės ženklų kaip „Akai“, „Schneider“ ir „Loewe“. Iš pradžių atmesta kaip pavieniai pranešimai, problema, atrodo, tęsiasi jau mažiausiai kelerius metus. Vienas iš pirmųjų viešų paminėjimų pasirodė 2022 m., kai „Reddit“ naudotojas pastebėjo reklaminį turinį įvesties pasirinkimo meniu. Nuo tada skundų padaugėjo, o neseniai pasirodę vaizdo įrašai rodo, kad navigacijos metu ekrane pasirodo visą ekraną užimantys reklaminiai skelbimai.
Ispanijos žiniasklaidos priemonės „El Español“ ir „La Razón“ nepriklausomai patvirtino, kad Ispanijos naudotojai buvo priversti žiūrėti reklamas vien už tai, kad perjungė kanalus. Remiantis ekrano kopijomis ir vietos forumuose vykusiomis diskusijomis, tas pats reiškinys pasireiškė Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje.
„Hisense“ pripažįsta šį elgesį, bet jį priskiria laikiniam „bandomajam testui“, kuris buvo atliktas tik Ispanijoje, siekiant įvertinti „reklamos formatus, susijusius su nemokamu turiniu platformoje“. Bendrovė tvirtina, kad testas neapribojo funkcionalumo ir teigia, kad jis „dabar yra pašalintas“. Šis paaiškinimas nepadėjo išspręsti problemos. Kitų šalių naudotojai toliau praneša apie identišką elgesį, o tai rodo, kad ši praktika yra taikoma ne tik vienoje rinkoje.
Techniniai duomenys sustiprina šį įtarimą. VIDAA platforma yra susijusi su tarptautine reklamos talpinimo partneryste su „Teads“, skaitmeninės reklamos įmone, turinčia sujungtų televizorių tinklą, apimantį kelis regionus.
„Hisense“ pagalbos procesas taip pat kelia įtarimų: keli naudotojai teigia, kad reklamą galėjo išjungti tik po to, kai elektroniniu paštu nusiuntė kompanijai savo televizoriaus unikalų identifikatorių į Australijos paslaugų adresą – kai kurie teigia, kad tai įrodo, jog reklamų rodymas yra centralizuotai kontroliuojamas serverio pusėje, o ne vietinėje programinėje įrangoje.
Primena viena epizoda is black mirror.