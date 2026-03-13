Kinų bendrovė pristato vaizdo plokštę, su kuria bus galima žaisti žaidimus. Išleidimas birželio mėn.
Praėjusiais metais „Lisuan Technology“ pristatė savo „Lisuan LX 7G106“ vaizdo plokštę, vieną iš perspektyviausių GPU technologijų žaidėjams, atsiradusių Kinijoje. Dabar, per „AWE 2026“ transliaciją Kinijos „BiliBili“ platformoje, bendrovė paskelbė, kad jos vaizdo plokštės bus išleidžiamos birželio 18 d., o išankstiniai užsakymai bus priimami nuo kovo 17 d. 7G106 turi monolitinį lustą, pagamintą TSMC gamyklose naudojant senesnį 6 nm DUV techprocesą. Sukurtas žaidimams, šis GPU pagreitina žaidimus ir 3D programas su plačiu API palaikymu, įskaitant DirectX 12, Vulkan 1.3 ir OpenGL 4.6. Nors jis palaiko DirectX 12, jis neapima spindulių sekimo, o tai reiškia, kad nėra DirectX 12 Ultimate. Tačiau jis palaikys DirectX 12 žaidimus, ir „Lisuan“ pažymi, kad kai kurie iš šių žaidimų yra populiarūs „Steam“ žaidimai, tokie kaip „Cyberpunk 2077“, „Black Myth: Wukong“ ir „Resident Evil 4 Remake“.
7G106 turi SIMD variklį, kuri gali atlikti skaičiavimus su FP32 ir nauju INT8 duomenų tipu. GPU maksimalus pralaidumas yra 24 TeraFLOPS FP32, todėl jis yra labai galingas skaičiavimų atžvilgiu. Pagrindinė skaičiavimo kalba yra „OpenCL 3.0“. Viduje SIMD variklis palaikomas dideliu rastro grafikos vamzdynu, turinčiu iki 192 TMU ir 96 ROP. Kalbant apie atmintį, jis siūlo 12 GB GDDR6 per 192 bitų pločio atminties magistralę, nors kompanija dar nėra galutinai nusprendusi dėl tikslių atminties dažnių. 7G106 palaiko AV1 ir HEVC dekodavimą iki 8K raiškos 60 FPS greičiu. Jis taip pat palaiko aparatūros pagreitintą AV1 kodavimą 4K raiška 30 FPS greičiu ir HEVC kodavimą 8K raiška 30 FPS greičiu. Monitoriaus jungiamumui užtikrinti yra keturi DisplayPort 1.4 išėjimai, palaikantys DSC 1.2b. GPU neturi HDMI išėjimų, greičiausiai dėl licencijavimo išlaidų, kurias HDMI konsorciumas reikalauja už kiekvieną įdiegtą HDMI prievadą.
