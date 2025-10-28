AMD įneša dar daugiau painiavos į mobilių procesorių pavadinimų schemą
AMD produktų pavadinimai dabar yra dar labiau painūs. Po to, kai kompanija pridėjo „AI“ prie „Ryzen“ prekės ženklo, produktų asortimentą tapo sunkiau suprasti. Po „Ryzen 8000“ serijos išleidimo, tikėtinas kitas žingsnis nešiojamiesiems kompiuteriams būtų buvęs „Ryzen 9000“ serija. Tačiau AMD pasiliko 9000 pavadinimą staliniams kompiuteriams, o nešiojamieji kompiuteriai dabar gauna „Ryzen 300“ serijos prekės ženklą.
Pirmosios žinios apie nešiojamųjų kompiuterių prekės ženklo keitimą prasidėjo nuo „Ryzen 100“, tada „200“ ir galiausiai „300“ serijos pavadinimų. „Ryzen 300“ serija apima „Strix Point“ ir „Krackan“ APU, o „Ryzen 200“ serija skirta „Hawk Point“/„Phoenix“.
AMD taip pat planavo naudoti „Ryzen 100“ seriją, tačiau joje produktų iki šiol nebuvo. Pasirodo, ši serija dabar egzistuoja ir joje bus„Zen3+“ procesoriai. Kadangi AMD jau turi X000 ir X00 serijas, kompanija taip pat pristato „Ryzen 10“ seriją žemos klasės „Mendocino“ lustams. Tai yra „Zen2“ pagrindu sukurti procesoriai, iš pradžių suprojektuoti pradinio lygio sistemoms, tokioms kaip „Chromebook“.
Aukščiausias „Ryzen 100“ modelis, „Ryzen 7 170“, atrodo, yra tarp „Ryzen 7 6800U“ ir „6800H“. Jis turi 28 W numatytą TDP, panašų į U serijos dalis, bet išlaiko dažnius, artimesnius H serijai. Tai yra 8 branduolių „Zen3+“ procesorius su „Radeon 680M“ grafika, kuri išlieka nepakitusi. „Ryzen 100“ procesoriai palaiko FP7-R2 lizdą ir DDR5 atmintį.
Ryzen 10 seriją sudaro 4 branduolių „Zen2“ procesoriai su LPDDR5 atminties palaikymu. „Ryzen 3 30“ ir „Ryzen 3 40“ turi „Radeon 610“ grafiką su dviem skaičiavimo vienetais.
Naujausi komentarai