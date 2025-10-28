Sekančios kartos „Xbox“ palaikys „Windows“ ir turės atgalinį žaidimų suderinamumą
Pagal gandus, kita „Xbox“ konsolė turės prieigą prie visos „Windows“ programinės įrangos ir palaikys visus žaidimus, kurie šiuo metu yra prieinami „Xbox Series“ konsolėse. Ši informacija atitinka ankstesnius gandus apie radikalius „Microsoft“ strategijos pokyčius.
Su projektu susipažinę žmonės neseniai „Windows Central“ ir „Digital Foundry“ pranešė, kad „ASUS ROG Ally“ – kai kuriose regionuose parduodamas su „Xbox“ prekės ženklu – iš esmės atspindi kitos „Xbox“ konsolės naudotojo patirtį. Nešiojamas žaidimų kompiuteris leidžia naudotojams paleisti žaidimus iš kelių parduotuvių per valdikliui pritaikytą sąsają, nepaleidžiant standartinio „Windows“ darbalaukio. Tačiau išankstiniai „ROG Ally“ savininkų atsiliepimai rodo, kad „Microsoft“ dar turi nemažai nuveikti, kol „Windows“ taps tokia pat sklandi kaip tradicinė konsolės sąsaja ar net „SteamOS“.
Skirtingai nuo nešiojamojo „ROG Ally“, naujos kartos „Xbox“ iš karto palaikys visus „Xbox Series“ žaidimus, įskaitant senesnius suderinamus „Xbox One“, „Xbox 360“ ir originalius „Xbox“ žaidimus, nereikalaujant debesų transliacijos. „Microsoft“ taip pat planuoja įdiegti „Auto Super Resolution“ aukštos raiškos ir kadrų generavimo technologiją, kad pagerintų senesnius žaidimus.
Kadangi internetinis daugelio žaidėjų režimas „Windows“ sistemoje tradiciškai yra nemokamas, perėjus prie „Windows“ pagrįstos platformos, tikėtina, kad „Xbox“ internetinio žaidimo prenumeratos mokestis bus panaikintas. Ką tai reiškia „Game Pass“ – ypač „PC Game Pass“ – kol kas nežinoma.
Ankstesnės ataskaitos rodo, kad naujoji „Xbox“ konsolė naudos AMD APU, kurio kodinis pavadinimas „Magnus“. Ankstyvieji specifikacijos duomenys rodo, kad tai bus 10 branduolių dizainas, kuris pagal grynųjų parametrų našumą gerokai pralenks „Sony PlayStation 6“, tačiau taip pat gali padidinti gamybos sąnaudas ir mažmeninę kainą. AMD patvirtino, kad bendradarbiauja su „Microsoft“ kuriant keletą dar nepaskelbtų įrenginių, o naujos konsolės išleidimo tikimasi 2027 m.
tikiuosi valve isleis steam machine.
Teoriškai tai būtų geriau, ir būtų nemažas fuxxk Sony godumui.
Nintendo aišku tai nepaveiktų, ten kažkoks apple 2 kultas