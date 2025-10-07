AMD ir „OpenAI“ praneša apie bendradarbiavimą. AMD akcijos šovė į viršų
„OpenAI“ paskelbė apie didelio masto partnerystę su AMD, pagal kurią bus įsigyta dešimtis milijardų dolerių vertės lustų, taip pat apie susitarimą, pagal kurį „ChatGPT“ kūrėjas galiausiai galės įsigyti iki 10 % AMD akcijų. Susitarimas apima 6 gigavatų AMD GPU pajėgumų diegimą „OpenAI“ naujos kartos infrastruktūroje.
Pagal naują daugiametę sutartį „OpenAI“ 2026 m. antroje pusėje pradės diegti 1 GW galios AMD būsimus „Instinct MI450“ GPU. Bendrovės apskaičiavo, kad 1 GW AI galios įdiegimas kainuos apie 50 mlrd. dolerių, iš kurių maždaug du trečdaliai bus išleisti lustams ir duomenų centrų infrastruktūrai. Įdomu tai, kad po šio pranešimo AMD akcijos prieš rinkos atidarymą pakilo 25 %.
MI450, pagrįstas AMD naujos kartos architektūra, tiesiogiai konkuruos su NVIDIA „Blackwell“ GPU. „OpenAI“ ir AMD inžinieriai, kaip pranešama, dirbo kartu, kad nustatytų MI450 specifikacijas. AMD finansų direktorius Jean Hu sakė, kad susitarimas turėtų atnešti „dešimtis milijardų dolerių pajamų AMD“, tuo pačiu pagreitindamas „OpenAI“ skaičiavimo pajėgumų plėtrą.
