„Intel“ planuoja bent 12 „Panther Lake“ procesorių modelių
Spalio 9 d. „Intel“ panaikins embargą „Panther Lake“ architektūrai, konkrečiai – išsamią architektūros apžvalgą, kuri buvo paskelbta praėjusį mėnesį vykusioje „Tech Tour 2025“ konferencijoje. Tikimasi, kad „Intel“ nepatvirtins naujų „Core Ultra 300“ lustų specifikacijų ir našumo iki kitų metų CES 2025 parodos.
Pirmiausia turime „Core Ultra X“ seriją. Priešingai nei minėjo kiti informacijos nutekintojai, šie modeliai gali būti nevadinami „Ultra X9“, X7 ar X5. Vietoj to, „Chiphell“ informacijos nutekintojas teigia, kad „Intel“ išlaikys dabartinį „Ultra 9“ pavadinimą, bet prie modelio pridės „X“: „Core Ultra 9 X388H“.
Taip pat minėta, kad „Panther Lake“ turės ne-X variantus, kurių pavadinimai baigsis skaičiumi 5, panašiai kaip dabartinės kartos „Arrow Lake-H“ serija. Šaltiniai teigia, kad šie modeliai galėtų turėti iki 16 branduolių, bet naudotų tik 4 Xe3 GPU branduolius (3 kartus mažiau). Taip yra todėl, kad tikimasi, jog šie variantai suteiks daugiau PCIe juostų atskiriems grafikos procesoriams. Kitaip tariant, tokie modeliai kaip „Core Ultra 9 375H“ būtų parduodami žaidimų nešiojamiesiems kompiuteriams.
Taip pat yra nauja „U“ serijos versija (mažos galios 15 W modeliai) su keturiais variantais: 360, 350U, 340U ir 320U. Šie modeliai turės nuo aštuonių iki šešių branduolių ir keturis GPU branduolius.
Dabartinė „Panther Lake“ procesorių serija turi 12 modelių, bent jau iki šiol paskleistų gandų.
