„Microsoft“ siūlys nemokamą žaidimų transliavimo paslaugą paremtą reklamomis
„Microsoft“ testuoja reklamomis grįstą „Xbox Cloud Gaming“ funkciją, kuri leistų žmonėms transliuoti pasirinktus žaidimus be „Game Pass“ prenumeratos. Šaltiniai, susipažinę su vidiniais testais, apibūdina, kad prieš sesijos pradžią rodomas maždaug dviejų minučių trukmės reklaminis vaizdo įrašas, po kurio leidžiama žaisti iki vienos valandos. Ankstyvieji žaidimai taip pat yra ribojami iki maždaug penkių nemokamų valandų per mėnesį. Sakoma, kad „Microsoft“ koreguoja šiuos parametrus, ruošdamasi viešai beta versijai. Reklamomis remiama paslauga veiktų kompiuteriuose, „Xbox“ konsolėse, nešiojamuose įrenginiuose ir interneto naršyklėse.
Bandomoji versija apima žaidėjo turimus transliuojamus žaidimus, laikinuosius „Free Play Days“ žaidimus ir retro klasikų pasirinkimą. Mokantys abonentai ir toliau galės naudotis aukštesne transliacijos kokybe ir mažiau apribojimų, o reklama remiamas lygis akcentuoja nemokamą prieigą, o ne našumą. „Microsoft“ šį eksperimentą pateikia kaip būdą padaryti debesų žaidimus prieinamesnius naujuose regionuose ir žemesnės klasės įrenginiuose.
Žaidėjai dabar turi rinktis: mokėti daugiau už nepertraukiamą prieigą arba susidurti su reklama ir griežtais sesijos apribojimais. Toliau tęsiant bandymus, „Microsoft“ gali pakeisti reklamos trukmę, sesijos laiką ir mėnesio limitus, prieš priimdama galutinį sprendimą artimiausiais mėnesiais.
Naujausi komentarai