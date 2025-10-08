„ASRock X870“ pagrindinė plokštė nužudė antrą „Ryzen 7 9800X3D“ procesorių
„Reddit“ naudotojas ShendoZ teigia, kad jo „ASRock X870 RS PRO WiFi“ pagrindinė plokštė sugadino antrą procesorių. Jis apgailestauja, kad pasitikėjo „ASRock“, ir kaltina save, kad pirmą kartą negrąžino plokštės, manydamas, kad naujos BIOS atnaujinimai, kuriuos „ASRock“ išleido per kelis mėnesius, išspręs problemą.
„ASRock“ grąžino jo plokštę su BIOS versija 3.25, kuri nėra naujausia (tai įvyko prieš du mėnesius), bet, kaip teigia „ASRock“, išsprendžia PBO (Precision Boost Overdrive) ribų viršijimo specifikacijas problemą. „ASRock“ pagrindinių plokščių verslo viceprezidentas netgi pareiškė, kad jie tiki, jog tai „išsprendžia problemą“. Todėl tai turėtų būti teisingas ir saugus BIOS. Deja, šiam nadotojui tai nepadėjo.
Verta paminėti, kad naudotojas nepateikė nuotraukų ar įrodymų, kad incidentas įvyko, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad tai būtų antras pranešimas apie tokį atvejį, pagrįsta manyti, kad tai gali būti tiesa.
