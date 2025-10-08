Pirkdami RTX 5070 ir galingesnę vaizdo plokštę gausite „ARC Raiders Deluxe Edition“ žaidimą
NVIDIA pristatė naują žaidimą dovaną „GeForce RTX 50“ serijos pirkėjams. Nuo spalio 7 d. klientai, įsigiję RTX 5090, 5080, 5070 Ti arba 5070 vaizdo plokštę, stalinį kompiuterį arba nešiojamąjį kompiuterį, gaus nemokamą „ARC Raiders Deluxe Edition“ ir „Astro Cosmetic Pack“.
Akcija vyks iki lapkričio 4 d., o gautą žaidimo kodą reikia panaudoti per NVIDIA programėlę iki gruodžio 2 d. Ji galioja visame pasaulyje, išskyrus ribojamus regionus, įskaitant Rusiją, Baltarusiją ir Kiniją. Tinkami produktai ir pardavėjai skiriasi priklausomai nuo regiono, todėl NVIDIA pataria prieš pirkimą patikrinti vietinių partnerių sąrašus.
Visos akcijos taisyklės čia.
