„Microsoft“ dar labiau apsunkins vietinės paskyros naudojimą su „Windows 11“
„Microsoft“ išleido naują „Windows 11“ peržiūros versiją beta testuotojams „Insider“ programoje. Versija 26220.6772 (KB5065797) įveda keletą pakeitimų, kurie palaipsniui bus įdiegiami į stabilią operacinės sistemos versiją, tačiau vienas vadinamasis „patobulinimas“ greičiausiai sukels nepasitenkinimą daugeliui klientų, pažengusių naudotojų ir sistemos administratorių.
Naujoji versija modifikuoja „Windows Out Of Box Experience“ (OOBE), pašalindama žinomus metodus vietinių naudotojų paskyrų kūrimui. „Microsoft“ teigė, kad šie metodai „dažnai“ buvo naudojami siekiant apeiti reikalavimą prisijungti su „Microsoft“ paskyra diegimo metu. Bendrovė pateisino šį pakeitimą, nurodydama OOBE proceso trikdžius, dėl kurių kai kurie įrenginiai buvo konfigūruoti tik iš dalies. Dabar „Microsoft“ reikalauja, kad naudotojai užbaigtų OOBE su interneto ryšiu ir „Microsoft“ paskyra, siekdami užtikrinti tinkamą įrenginio nustatymą.
„Microsoft“ bandė sušvelninti šį sunkiai priimtiną sprendimą, pateikdama naują OOBE triuką, kuris leidžia „Windows 11“ internetinę naudotojo paskyrą įdėti į pasirinktą aplanką. Kitaip operacinė sistema vis tiek sukurs tinkamą profilio aplanko pavadinimą pagal naudotojo „Microsoft“ el. pašto adresą.
Išradingi naudotojai vis dar turi daug būdų naudoti vietinę paskyrą ir išvengti „Microsoft“ paskyros net ir po versijos 26220.6772. Šie metodai apima konfigūruotus ISO su trečiųjų šalių įrankiais, pvz., „Rufus“ ir „Ventoy“. „Microsoft“ gali susidurti su didesniu patyrusių naudotoju nepasitenkinimu, tačiau tie, kurie yra pasiryžę vengti naudoti internetinę paskyrą „Windows“ diegimo metu, tikriausiai ir toliau tai darys artimiausioje ateityje.
