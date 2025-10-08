Q27G4SRU siūlo 320 Hz dažnį ir QHD raišką, o U32G4U pasižymi „Dual Frame“ technologija ir 32 colių ekranu
„AGON by AOC” pristato du unikalius būdus pasiekti 320 Hz
Q27G4SRU siūlo 320 Hz dažnį ir QHD raišką, o U32G4U pasižymi „Dual Frame“ technologija ir 32 colių ekranu
Amsterdamas, 2025 m. spalio 8 d. – „AGON by AOC“ – pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių1 prekės ženklas – pristato du naujus žaidimų monitorius. AOC GAMING Q27G4SRU gali pasigirti itin aukštu 320 Hz atnaujinimo dažniu ir populiaria QHD (2560×1440) raiška – jis puikiai tinka norintiems už prieinamą kainą pasinerti į žaidimų varžybas. Tuo tarpu AOC GAMING U32G4U išplečia sėkmingos „Dual Frame“ technologijos aprėptį iki 32 colių formato (šiuo atveju, 31,5 coliai/80 cm), žaidėjams suteikdamas galimybę didesniame ekrane lanksčiai rinktis įtraukiančią UHD (3840×2160) raišką ir 160 Hz atnaujinimo dažnį arba FHD (1920×1080) raišką ir žaibišką 320 Hz dažnį.
Pasiekiamas QHD ir 320 Hz malonumas
Q27G4SRU suteikia būtent tai, ko nori pergalių siekiantys žaidėjai: 320 Hz atnaujinimo dažnį, suporuotą su QHD raiška. Šis 27 colių (68,58 cm) monitorius pasiekia puikų vaizdo kokybės ir greičio derinį, o aukštas pikselių tankis (110,84 pikselių colyje) leidžia jam atkurti ir smulkiausias detales – tai gali padėti įvertinti aplinką ir pastebėti priešininkus. QHD raiška 27 colių ekrane yra pakankamai aukšta, kad vaizdas atrodytų puikiai, bet tuo pačiu per daug neapkrauna kompiuterio. Šį monitorių tikrai naudosite daug metų. 320 Hz atnaujinimo dažnis yra pasiekiamas šiuolaikinėms vaizdo plokštėms ir, palyginti su 240 Hz, tai yra jaučiamas žingsnis pirmyn.
Q27G4SRU turi greitą IPS ekraną, pasižymintį įspūdingais reakcijos laikais – iki 1 ms „GtG“ ir 0,3 ms MPRT, naudojant judesių susiliejimo mažinimo technologijas (MBR ir „MBR Sync“). Šis monitorius turi „DisplayHDR 400“ sertifikatą ir gali pasigirti ne tik 450 cd/m² ryškumu, bet ir tikroviškomis, sodriomis spalvomis. 136,9 % sRGB ir 93,7 % DCI-P3 spalvų gamų aprėptis yra puikus rezultatas tokiam monitoriui.
Du HDMI 2.1 ir vienas „DisplayPort 1.4“ lizdai suteikia puikias prisijungimo galimybes su aukščiausios klasės vaizdo plokštėmis ir naujos kartos konsolėmis, o du 2 W garsiakalbiai suteikia naudotojams papildomo patogumo. Be to, integruota USB 3.2 Gen 1 stotelė su 4 USB lizdais (vienas turi greito įkrovimo funkciją) leidžia lengvai prijungti periferinius įrenginius. Tai yra oficialiai su „NVIDIA G-SYNC“ suderinamas monitorius, palaikantis ir „Adaptive-Sync“ technologiją, todėl vaizdo trūkčiojimą ir striginėjimą galima pamiršti.
32 coliai ir „Dual Frame“
U32G4U turi naują „Dual Frame“ technologiją, gerai įvertintą dar 27 colių AOC GAMING U27G4R modelyje. Dabar ji pritaikyta didesniam 32 colių formatui. UHD raiška, 160 Hz dažnis ir 139,87 ppi pikselių tankis sukuria nuostabų vaizdą, kuris puikiai tinka siužetiniams žaidimams, turinio kūrimui ir vartojimui. Žinoma, šis monitorius tinka ir įvairioms produktyvumo užduotims atlikti. Didesnis ekrano plotas padeda įsitraukti į turinį, o ir detalų darbą atlikti patogiau.
Atėjus laikui pasivaržyti įtemptuose žaidimuose, naudotojai gali monitorių perjungti į FHD raišką ir 320 Hz dažnį. Didesnis ekranas suteikia platų matymo lauką, kuris idealiai tinka lenktynėms, skrydžio simuliatoriams ir veiksmo žaidimams. Jis taip pat patiks mėgstantiems žaisti atsilošus su konsolės valdymo pultu rankose. „Fast IPS“ ekranas išlaiko puikų 1 ms atsako laiką („GtG“) ir 0,5 ms MPRT našumą abiejuose režimuose. „DisplayHDR 400“ sertifikatas ir didesnis 32 colių formatas leidžia šį monitorių naudoti tiek įtraukiantiems žaidimams, tiek darbui. Kaip ir 27 colių modelyje, prisijungimo galimybės apima USB 3.2 Gen 1 stotelę su 4 USB lizdais (vienas su greito įkrovimo funkcija), taip pat – du HDMI 2.1 ir vieną „DisplayPort 1.4“ lizdą.
„Šie monitoriai tenkina skirtingus žaidėjų poreikius“, – sako Césaris Acosta, „AGON by AOC“ žaidimų produktų vadybininkas. „Q27G4SRU žaidėjams už puikią kainą siūlo aukštą QHD raišką ir 320 Hz dažnį. U32G4U modelis perkelia mūsų „Dual Frame“ koncepciją į 32 colių ekraną, kuriame ši technologija tikrai spindi – ji suteikia įtraukiančią UHD patirtį vieno žaidėjo žaidimuose ir FHD našumą, kai reikia maksimalaus greičio.“
Išsamios žaidimų funkcijos
Abu šie monitoriai turi visą AOC žaidimų įrankių arsenalą. „Shadow Control“ pašviesina tamsias vietas, kad priešai būtų lengviau pastebimi. „Game Color“ optimizuoja spalvų sodrumą, kad vaizdas būtų aiškesnis, o „Dial Point“ funkcija sukuria tobulą taikiklį šaudyklėms. „Low Input Lag“ režimas užtikrina greitą reakciją į žaidėjo veiksmus, o „Adaptive-Sync“ technologija pašalina trūkčiojimą naudojant AMD ir NVIDIA vaizdo plokštes.
Šie monitoriai yra puikiai suderinami su žaidimų konsolėmis. Q27G4SRU palaiko 2560×1440 raišką ir 120 Hz dažnį „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X“ konsolėms, o U32G4U pasiekia net 3840×2160 raišką ir 120 Hz dažnį. HDMI 2.1 jungtis abiems šiems modeliams leidžia palaikyti kintamo atnaujinimo dažnio žaidimus ir su naujos kartos konsolėmis.
Patogus ir elegantiškas dizainas
Abu šie modeliai pasižymi rafinuota „AOC GAMING G4“ serijos estetika. Kiekvienas šios serijos monitorius turi ekraną be rėmelio trijose pusėse, matinę juodą apdailą ir subtilius raudonos spalvos akcentus. Ergonomiškas stovas leidžia reguliuoti aukštį 130 mm amplitudėje, taip pat pakreipti, pasukti ir palenkti monitorių, kad būtų galima susikurti patogią padėtį ilgoms žaidimų sesijoms. Abu šie modeliai turi „VESA 100×100“ standarto tvirtinimo taškus, todėl yra suderinami su įvairiais kitais laikikliais ir juos lengva poruoti su kitais monitoriais.
Aiškios pasirinkimo galimybės skirtingiems poreikiams
Q27G4SRU yra idealus žaidimų varžybų monitorius, siūlantis QHD raišką ir 320 Hz greitį už prieinamą kainą – jis yra skirtas žaidėjams, kurie tiksliai žino, ko nori. Tuo tarpu U32G4U skirtas vartotojams, kurie nori vieno monitoriaus įvairioms veiklos. Jis siūlo galimybę sklandžiai pasirinkti tarp UHD detalumo ir konkurencingo FHD greičio didesniame, labiau įtraukiančiame ekrane.
Kainos ir prieinamumas
AOC GAMING Q27G4SRU galima įsigyti jau dabar, gamintojo rekomenduojama kaina – 299 eurai. Tuo tarpu U32G4U bus prieinamas nuo lapkričio vidurio, gamintojo rekomenduojama kaina – 399 eurai.
1 Pagal 144 Hz+ žaidimų monitorių pardavimų apimtis, „IDC Research – Gaming Tracker“ 1-4as ketvičiai, 2024 m.
Naujausi komentarai