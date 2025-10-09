„Intel“ sako „Panther Lake Xe3“ grafika nustatys naują standartą
Naujajame vaizdo įraše, pavadintame „Kelias į „Panther Lake“ grafiką“, nėra išsamiai aptariama pati „Panther Lake“ architektūra. Vietoj to, vedėjai Alejandro ir Tom Petersen apžvelgia „Intel“ pažangą grafikos kūrimo srityje per pastaruosius kelerius metus ir paaiškina bendrovės ilgalaikę GPU technologijų plėtros kryptį.
Deja, diskusija sutelkta tik į integruotą grafiką, o ne į atskirus GPU, pvz., gandais apipintą „Arc B770“, ir nepatvirtina „Intel“ „Arc“ serijos ateities.
Vis dėlto interviu pateikia labai trumpą informaciją apie „Intel“ prioritetus, ypač apie dėmesį AI integracijai į būsimus grafikos ir procesorių projektus.
„Didžiausios investicijos bus skirtos grafikai ir AI. Pasaulis tampa vis labiau vizualus, o AI diegimas spartėja greičiau nei bet kuri ankstesnė technologija. Intel reaguoja į tai integruodama šias galimybes giliau į savo būsimus produktus.“
— Tom Petersen, „Intel“ darbuotojas
„Intel“ dar nepateikė našumo rodiklių ar specifikacijų, bet žada atskleisti daugiau detalių artėjant „Panther Lake“ išleidimui, kuris numatomas 2026 m. pradžioje.
„Panther Lake“ grafika nustatys naują standartą – ne tik „Intel“, bet ir visai pramonei. Artėjant išleidimui, pateiksime daugiau detalių.“
— Jim Johnson, „Intel Client Computing Group“ generalinis direktorius ir viceprezidentas
Remiantis gandais, „Panther Lake“ lustai gali turėti iki 12 „Xe3“ branduolių, o tai yra „Celestial“ architektūra. Atsižvelgiant į „Intel“ dėmesį efektyvumui ir architektūros tobulinimui, galime tikėtis tolesnių energijos valdymo ir našumo vienam vatui patobulinimų, palyginti su „Xe2“ ir „Battlemage“.
Naujausi komentarai