Būsimas UFS 5.0 standartas daugiau nei dvigubai padidins telefonų duomenų saugyklų spartą
Jungtinė elektroninių prietaisų inžinerijos taryba (JEDEC), kuri nustato daugumoje išmaniųjų telefonų ir nešiojamųjų prietaisų naudojamų vidinių atminties įrenginių standartus, neseniai paskelbė, kad kuria naujos kartos protokolą, vadinamą UFS 5.0. Naujas standartas palaikys perdavimo greitį iki 10,8 GB/s.
Organizacija nepatikslino, ar šis skaičius reiškia nuoseklųjį skaitymo ar rašymo greitį, bet bet kuriuo atveju tai būtų daugiau nei dvigubai didesnis našumas nei šiuo metu greičiausių išmaniųjų duomenų saugyklos telefonų. Palyginimui, „Samsung Galaxy S25“ ir „Xiaomi 17“ naudoja 2022 m. pristatytą UFS 4.0, kuris užtikrina nuoseklųjį skaitymo greitį iki 4,2 GB/s ir rašymo greitį iki 2,8 GB/s. Tuo tarpu „Nintendo Switch 2“ UFS 3.1 atminties skaitymo greitis siekia 2,1 GB/s, o rašymo greitis – 1,2 GB/s.
USF 4.0 standartas jau pranoksta PCIe 3.0 NVMe kietuosius diskus, kurie vis dar naudojami daugelyje senesnių kompiuterių ir „Xbox Series“ konsolių ir kurių greitis siekia apie 3,5 GB/s. Tačiau „PlayStation 5“ ir naujesniuose kompiuteriuose naudojami PCIe 4.0 diskai, kurių greitis siekia nuo 5,5 iki 7 GB/s.
Nors UFS atsilieka nuo NVMe greičio, jo energijos efektyvumas daro jį patrauklų išmaniesiems telefonams, nešiojamiems įrenginiams, pažangiosioms kompiuterinėms technologijoms, automobilių pramonei ir kai kurioms žaidimų konsolėms. JEDEC teigia, kad didesnis UFS 5.0 greitis idealiai tinka dirbtinio intelekto programoms, kurios apsunkina SSD ir net HDD tiekimą.
UFS 5.0 standartas yra baigiamajame kūrimo etape, tačiau JEDEC dar nepaskelbė tikslios išleidimo datos. Analitikai prognozuoja, kad UFS 5.0 galėtų pasiekti komercinius įrenginius, įskaitant išmaniuosius telefonus, apie 2027 m.
