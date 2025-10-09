Šiaurės Korėjos hakeriai šiemet jau pavogė 2 mlrd. vertės kriptovaliutų
Londono blokų grandinės analizės įmonės „Elliptic“ duomenimis, su Šiaurės Korėja susiję hakeriai šiais metais pavogė daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių vertės kriptovaliutų, o tai jau viršija bet kokį ankstesnį metinį grobį. Analitikai, naudodami blokų grandinės sekimą, pinigų plovimo modelių atpažinimą ir žvalgybos vertinimus, nustatė, kad Pchenjano kibernetinės operacijos tapo pagrindiniu valstybės finansavimo šaltiniu, o didžioji dalis pavogtos skaitmeninės valiutos, manoma, skiriama šalies ginklų ir raketų programoms finansuoti.
„Elliptic“ teigia, kad 2 milijardų dolerių suma apima tik vagystes, kurias analitikai gali su dideliu tikrumu priskirti su Šiaurės Korėja susijusioms grupėms. Kai kurios atakos turi panašių bruožų, tačiau trūksta galutinių įrodymų, todėl tikroji suma gali būti didesnė. „Elliptic“ skaičiuoja, kad nuo 2017 m. režimas pavogė mažiausiai 6 milijardus dolerių vertės skaitmeninių turto. „TechCrunch“ pažymi, kad Jungtinės Tautos ir kelios vyriausybės, įskaitant Jungtines Valstijas, Japoniją ir Pietų Korėją, priėjo prie panašių išvadų.
Didžioji dalis šių metų sumos yra susijusi su vasario mėn. įvykdytu didžiuliu 1,46 mlrd. JAV dolerių vertės įsilaužimu į kriptovaliutų biržą „Bybit“ – tai vienas didžiausių kada nors užregistruotų skaitmeninio turto vagysčių atvejų. FTB, „Elliptic“ ir nepriklausomi blokų grandinės tyrėjai, remdamiesi piniginės adresais ir sandorių užslėpimo įrankiais, atsekė pavogtus pinigus, kurie atitiko žinomas Šiaurės Korėjos „Lazarus Group“ taktikas. Mažesnės vagystės buvo nukreiptos į tokias platformas kaip LND.fi, WOO X ir „Seedify“, todėl šiais metais viešai priskirtų incidentų, susijusių su Šiaurės Korėja, skaičius viršijo 30.
